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Почему эко-проект по утилизации мусора так важен для Нарына?

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- Айжан Мамбеталиева
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Реализовывают его в одной местной школе. Как ранее сообщала редакция VB.KG, недавно на ней появилось граффити – портрет ребенка, держащего в руке птицу, в клюве у которой крышка от пластиковой бутылки. Этот рисунок – призыв для всех помнить о том, что чистота любимого города начинается с каждого.

Исполнили эту необычную работу художники арт-группы DOXA Дмитрий Петровский и Сергей Келлер.

На рисунке изображен самый маленький эко-активист шестилетний Нурсултан из местного детсада. Мальчишка уже знает, что нельзя выбрасывать на фантики от конфет, нужно донести мусор до урны. И не смотря на столь юный возраст уже заботится об окружающей среде, активно принимает участие во всех субботниках.

Багымдат Атабаева - эко-активистка и студентка Университета Центральной Азии в Нарыне, член команды городских лабораторий "Шааркана" рассказала, почему проект по утилизации мусора так важен для Нарына.

"Нарын маленький город с населением в 43 тысяч человек. Тут есть проблемы с дренажной системой, питьевой водой на окраинах города, но есть еще одна – тоже очень острая – утилизация мусора и на нее никто не обращает должного внимания. В Нарыне чистый горный воздух, уютные улицы, по городу расставлены мусорные баки. Сотрудники предприятия "Таза Нарын" неустанно трудятся, популярны и общественные субботники, люди выходят убирать свои районы. Но что делать с собранным после уборки мусором?", - сказала Багымдат.

По ее словам, жидкие отходы сливают в реку Нарын, которая находится на окраине города. А твердый мусор вывозят на пастбище Карга жайлоо. Багымдат рассказывает, что еще несколько лет назад на этом пастбище можно было выпасть скот, а сейчас там образовалась гора мусора.

"Там нет ограждений вокруг свалки. Во время сильного ветра мусор заносит во дворы близлежащих домов. А жуткий запах приносит неудобства всем окружающим. Конечно, это все оказывает негативное влияние на экосистему в целом, нормы по правильной утрамбовке мусора не соблюдаются", - говорит девушка.

Эко-активистка рассказала, как с мусорной проблемой пытаются бороться в кампусе университета, в котором она учится. Биомусор из кухни они отдают на подкорм местного скота и на удобрения. Бумагу, пластик, картон, железо и стекло собирают и продают местным предпринимателям.

Так, с командой Eco-warriors, в которую входят волонтеры, они написали проект в USAID и получили финансирование. Также получили малый грант от фонда Soros Kyrgyzstan. Провели тренинги для учителей и школьников по сортировке мусора. В Нарыне всего 10 школ, в каждую ребята установили по 27 сортировочных коробок.

"Граффити было сделано на стене школы в самом центре города, чтобы каждый, кто его увидит, задумался об этой огромной мусорной катастрофе. Мы очень хотим открыть пункт приема мусора в подвальном помещении этой же школы. И ищем людей, готовых нам в этом помочь".


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URL: https://www.vb.kg/396167
Теги:
мусор, Нарын, экология, Кыргызстан
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