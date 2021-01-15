Главный итог прошлого года: Они живы потому, что вы не прошли мимо

Пришло время подводить главный итог года - "суммировать" помощь, которую мы оказывали вместе с вами. И радоваться тому, сколько людей живут сейчас только потому, что тысячи неравнодушных людей дали им этот шанс.

Ковидный пожар тушили сообща

Летняя волна ковида вынудила стать добровольцами десятки тысяч людей.

В те реально страшные дни мы выстояли только потому, что выстроились в цепочку доброты, по которой круглосуточно "текла" помощь во все уголки страны. Тысячи средств индивидуальной защиты для врачей, кислородные концентраторы, медоборудование и лекарства отправляли в больницы простые граждане и благотворительные фонды. Люди днем и ночью искали драгоценные ампулы гепарина и клексана для незнакомых людей, передавали спасительные лекарства из рук в руки - только бы успеть, только бы помочь человеку дышать.

Добровольцы из числа рестораторов взяли на себя кормление врачей в красных зонах и обсервациях. Волонтеры–медики ездили домой к ковидным больным, которым не хватало места в больницах - делали им капельницы и уколы.

Десятки направлений самопомощи заработали, как часы. И читатели "Вечерки" поддерживали все проекты, о которых мы рассказывали. Вы перечисляли деньги на еду людям, запертым в изоляции без денег, продуктов и работы. Вы помогали собирать средства на обеспечение дневных стационаров, открытых в столице и давших шанс тысячам больных со среднетяжелым течением ковида получить медицинскую помощь. Вы поддерживали финансово и бензином. Добровольный отряд спасателей, который во время пандемии транспортировал "на кислороде" тяжелых больных из дома в реанимацию. Не остались вы в стороне, когда Бишкек стал собирать помощь Иссык–Кулю, заполыхавшему в августе, - туда передавались кислородные концентраторы, сизы, медикаменты. Вы были рядом - мы это чувствовали: после каждого выпуска "Вечерки" на указанные номера "ЭЛСОМ" стекались ручейки финансовой помощи, которые в результате складывались в крупные суммы и конвертировались в спасение чьих–то жизней.

Отдельное спасибо нашим сооте-чественникам, живущим за рубежом и читающим "Вечерку" в Интернете, - они переводили деньги, присылали лекарства, которых было не достать в Бишкеке! Каждый ваш сом, друзья, попадал в общую "копилку жизни" и становился больше, чем просто деньги.

Журналисты "Вечерки" в период пандемии работали не только по специальности, но и были добровольцами в стационарах, а также координировали благотворительные сборы во многих социальных группах. И мы видели - КАКОЙ объем помощи шел от простых людей. И как критически важно это было! На наших глазах ежедневно происходило чудо. Вот лежит человек где–нибудь в Беловодском, задыхается без лекарств и кислорода. Кто–то узнает о его беде, пишет в соцсети призыв о помощи. В любое время суток находятся люди, готовые передать лекарства, отзываются автодобровольцы с кислородными баллонами, готовые транспортировать больного в столицу и "выбить" ему место в реанимации. И через несколько дней человек идет на поправку, а через две недели уезжает домой. ЖИВОЙ! И в такие минуты невозможно вместить в слова всю ту благодарность, которая рождается в сердце, - она просто невыразима. Каждому, кто пришел на помощь больным, волонтерам и врачам, - низкий поклон.

большое начинается с малого

Отдельное спасибо за помощь нашим маленьким помощникам! Во время летней эпидемии ковида дети разбивали копилки и жертвовали на лекарства все свои сбережения. А еще у нас есть постоянные маленькие друзья, которые не называют своих имен.

Один из них - мальчишка лет десяти, каждый месяц он жертвует на лечение больных детей по сто сомов. А на днях принес целую коллекцию маленьких машинок, которые собирал весь год. Каждую модельку заботливо упаковал в отдельный мешочек и попросил передать в "шкатулку храбрости" детского онкологического отделения.

Спасибо, дорогой друг, тебе и твоим родителям - они растят настоящего человека.