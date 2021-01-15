В Бишкеке и Волокаламске возложили цветы героям 40-й стрелковой бригады

Вчера, 14 января 2021 года, в день освобождения мощного укрепрайона фашистов при освобождении Волоколамского района в Бишкеке и Волоколамске вспоминали воинов 40-ой отдельной стрелковой (курсантской) бригады, которая была сформирована во Фрунзе в октябре-ноябре 1941 года.

В школе-гимназии № 24 г Бишкека воины национальной гвардии, ветераны, общественные деятели, школьники, возложили цветы к мемориальной плите в память о воинах 40-ой ОСБР.

На митинге-реквиеме выступил председатель республиканского совета ветеранов войны Качкын Саргазаков, советник председателя Госкомитета по делам обороны Кыргызской Республики Александр Ким, старший помошник военного атташе посольства России в Кыргызстане Дмитрий Колобонов.

Памятное мероприятие организовано по инициативе Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" и гимназии №24 г. Бишкек при поддержке Генерального штаба Вооруженных Сил КР, Госкомитета по делам обороны.

Организаторы рассказали, что организована международная поисково-исследовательская группа, в которую уже вошли поисковики, историки, исследователи, добровольцы - взрослые и школьники из Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси.

- К сожалению, в Кыргызстане знают только о Панфиловской дивизии, а о том что были и воины 40 ОСБР (курсантской) и которые также ценой своей жизни закрыли собой Москву - не помнят. Только за первые 2 месяца боев с начала декабря, при освобождении от фашистов Волоколамского района во время контрнаступления под Москвой бригада в кровопролитных затяжных боях потеряла более 600 бойцов. Но кто знает где они похоронены? Где их братские могилы? Вписаны ли их имена на плиты братских захоронений? Никто не знает в Кыргызстане. А вот в Волоколамском районе об этом помнят. Причем, помнят о 40-ой и 35 ОСБР тоже курсантской. И каждый год в день освобождения проводят митинги-реквием. Сегодня мы их поддержали. Ведь отсюда они отправились на фронт, а там погибли, там их могилы. Мы должны проводить такие совместные мероприятия. Важно что наши военные нас услышали, поддержали, согласитесь что это важно что именно военные сегодня возлагали венок, что лучшие из лучших гвардейцы стояли в карауле, ведь курсантская бригада из Фрунзе была набрана в основном из курсантов военных училищ, полковых школ, комсомольцев, людей уже прошедших военное обучение, раненных, повоевавших, в общем, людей знакомых с армией не понаслышке, - рассказывают поисковики

- По 40 ОСБР (курсантской) много вопросов, которые хотелось бы перепроверить, переосмыслить в исследовательской группе, которая открыта для всех неравнодушных - мы сможем обмениваться документами всех стран, откуда были призваны воины. Прошло 80 лет. Важно все привести в порядок. Можно провести сверку всех документов, уже делаются запросы в архивы, в идеале хотим создать электронную базу данных обо всем что связано с этой бригадой. И очень хорошо,что школьники рвутся в бой, хотят работать, - поделился своим мнением учитель истории, член поисково-исследовательской группы

Ветераны особо отметили, что ребята из Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" постарались изготовить штандарт боевого знамени 40-ой отдельной стрелковой (курсантской) бригады! Это зримый образ, символ памяти, и во время митинга стяг передали директору школы-гимназии № 24 Анаре Хабибовне Абдураимовой, как символ старта, начала поиска. В дальнейшем поисковики изготовят и другие штандарты подразделений, которые формировались в Киргизской ССР.

Затем состоялась конференция, в которой приняла участие внучка первого командира 40-ОСБР (курсантской) Василия Филипповича Самойленко - Наталья Юрьевна Самойленко, которая отметила, что очень рада, что память о ее родном человеке, о его однополчанах снова обретает зримые очертания, что проводится встреча, а новые современные технологии позволяют собраться вместе многим людям, которые связаны памятью о воинах 40 ОСБР (курсантской). Также она выразила готовность и дальше готова работать на благо сохранения памяти о Василие Филипповиче.

Собравшихся приветствовал депутат Московской областной Думы Сергей Владимирович Вшивцев, который курирует вопросы увековечивания. Инициативу поддержал руководитель Совета депутатов Волоколамского района Сергей Александрович Шорников, представитель проекта российских соотечественников в Узбекистане, в котором люди ухаживают за могилами известных в свое время ташкентцах. В свою очередь Ирина Кепанова узнав, что такой известный человек как Василий Самойленко похоронен на Боткинском кладбище в Ташкенте, заявила, что они готовы ухаживать за его могилой.

Почетный гражданин Волоколамского района, краевед Вячеслав Васильевич Широков. почетный краевед ответственный секретарь МУК "Волоколамск и Кремль", член редколлегии "Книги Памяти" Людмила Александровна Шумова, журналист газеты "Волоколамская правда" Владислав Викторович Соловьев, заведующая информационно-краеведческим отделом Волоколамской библиотеки Галина Николаевна Кулакова

Возложение цветов прошли и в Волоколамске. В этот же день было подписано соглашение о побратимстве школы-гимназии № 24 в Бишкеке и школы Волоколамского района.

Справка: Штаб и формирование 40-ой отдельной стрелковой (курсантской) бригады располагался в школе № 24 и именно поэтому местом проведения митинга было выбрано это учебное заведение.

В настоящее время нами проводятся поисковые мероприятия для уточнения списочного состава бригады, для увековечивания памяти воинов 40-ой отдельной стрелковой бригады (курсантской). Свое название она получила поскольку была сформирована как из курсантов военных училищ, так и из комсомольцев и местного населения Киргизской ССР, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, и в дальнейшем была доукомплектована жителями Российских регионов. После боев под Москвой где личный состав был почти выбит, танки не могли пройти по глубокому снегу, и все боевые задачи бойцы выполняли собственными силами, ценой жизни. В дальнейшем часть была преобразована в 207 стрелковую дивизию.

Большие потери 40-я ОСБР понесла при освобождении Рождествено и Лудиной горы. Но, к сожалению, многие из погибших и пропавших без вести не увековечены. Их имена не внесены на памятники в Московской области.

Своей целью инициативная группа ставит прежде всего увековечивание памяти воинов 40-ой ОСБР (курсантской), прояснение сложных вопросов по боевому пути, поиск родных бойцов, а также восстановление справедливости (к сожалению, при установке памятного знака на Лудиной горе в свое время по ошибке указали, что 40 и 36 бригады были морскими). Ранее в Волоколамском районе уже изготовлена мемориальная доска для установки и увековечивания. Также в различных источниках указываются различные данных о потерях - наша задача рассмотреть все версии и озвучить информацию для родных, внести имена воинов на мемориальные плиты.