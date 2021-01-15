В Бишкеке отметили Всемирный день свободы вероисповедания

В Бишкеке в честь Всемирного дня свободы вероисповедания прошло мероприятие, посвященное участию верующих женщин в демократическом развитии Кыргызстана. Организатором мероприятия выступили Госкомиссия по делам религии и общественное объединение женщин "Мутакалим".

На конференции обсуждались вопросы о вкладе женщин в защиту прав человека в Кыргызстане.

Присутствующим рассказали о деятельности, которую ведут женщины-активистки в Кыргызстане, например, по работе с заключенными, по трудоустройству женщин, оставшихся без работы, по предотвращению радикализма и семейного насилия. Также было озвучены данные о помощи верующих женщин пострадавшим от ковида во время пандемии.

Особое внимание уделено работе с верующими женщинами в социальных сетях, на семинарах и круглых столах.