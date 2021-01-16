Погода
$ 84.34 - 84.70
€ 101.97 - 103.22

Атамбаев не из тех людей, кто будет просто так собирать людей на площади

468  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети заявил, что 9 октября прошлого года Бабанов вместе с Атамбаевым шли на площадь, чтобы забрать власть у народа. И хоть сторонники бывшего президента поспешили опровергнуть слова Ташиева, тем не менее факты говорят о другом.

Начнем с того, что, судя по его жизненному пути, Алмазбек Атамбаев не из тех людей, кто будет просто так собирать людей на площади. В данном случае лучше будет сказать, тратиться на подобного рода мероприятия, которые, как известно, являются не дешевым удовольствием. Тем более, что сам бывший президент неоднократно признавался в авторстве двух прошедших революций в Кыргызстане, которые заканчивались сменой власти в стране.

Также вспоминаются кой-ташские события, которые закончились массовыми беспорядками в столице. Если кто-то и здесь скажет, что Атамбаев не добивался никакой власти, то он либо лукавит, либо наивен.

Вот и 9 октября Атамбаев вместо со своими сторонниками присоединился к Бабанову и его команде с одной целью – сделать последнего премьер-министром. В этот день, как известно, партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" объявили об объединении и подписании меморандума "Последняя надежда" ("Акыркы Умут"). Политический блок выдвинул на пост премьер-министра Омурбека Бабанова. Правда, лидеры этих партий не знали, что к ним на площадь присоединится Атамбаев, о чем позже и заявил лидер "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов.

"Омурбек Бабанов лжет, говоря, что все члены координационного совета знали об участии бывшего президента Алмазбека Атамбаева в митинге 9 октября. Мы не знали, что Бабанов пойдет в "Форум" к Алмазбеку Атамбаеву. Он нам про это не говорил", - сказал он.

Почему Бабанов скрыл от лидеров других партий, что Атамбаев вместе со своими сторонниками тоже выйдет на площадь, остается только догадываться. Возможно, было опасение, что они не поддержат его и все могло сорваться.

В этой связи даже интересно, если бы другие митингующие в тот день не сорвали бы их попытку сделать Бабанова премьером, то как-бы дальше развивался сценарий. Думается, в случае успеха задуманного мероприятия бывший президент со своими сторонниками не остался бы в накладе, как минимум сторговал бы себе возможность со своей партией баллотироваться в парламент, как максимум – посты в правительстве для своих людей. Впрочем, это только предположения, но с другой стороны, если проследить жизненный путь Атамбаева, то версия вполне даже жизнеспособная.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396235
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Омурбек Бабанов, митинг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  