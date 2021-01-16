Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети заявил, что 9 октября прошлого года Бабанов вместе с Атамбаевым шли на площадь, чтобы забрать власть у народа. И хоть сторонники бывшего президента поспешили опровергнуть слова Ташиева, тем не менее факты говорят о другом.

Начнем с того, что, судя по его жизненному пути, Алмазбек Атамбаев не из тех людей, кто будет просто так собирать людей на площади. В данном случае лучше будет сказать, тратиться на подобного рода мероприятия, которые, как известно, являются не дешевым удовольствием. Тем более, что сам бывший президент неоднократно признавался в авторстве двух прошедших революций в Кыргызстане, которые заканчивались сменой власти в стране.

Также вспоминаются кой-ташские события, которые закончились массовыми беспорядками в столице. Если кто-то и здесь скажет, что Атамбаев не добивался никакой власти, то он либо лукавит, либо наивен.

Вот и 9 октября Атамбаев вместо со своими сторонниками присоединился к Бабанову и его команде с одной целью – сделать последнего премьер-министром. В этот день, как известно, партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" объявили об объединении и подписании меморандума "Последняя надежда" ("Акыркы Умут"). Политический блок выдвинул на пост премьер-министра Омурбека Бабанова. Правда, лидеры этих партий не знали, что к ним на площадь присоединится Атамбаев, о чем позже и заявил лидер "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов.

"Омурбек Бабанов лжет, говоря, что все члены координационного совета знали об участии бывшего президента Алмазбека Атамбаева в митинге 9 октября. Мы не знали, что Бабанов пойдет в "Форум" к Алмазбеку Атамбаеву. Он нам про это не говорил", - сказал он.

Почему Бабанов скрыл от лидеров других партий, что Атамбаев вместе со своими сторонниками тоже выйдет на площадь, остается только догадываться. Возможно, было опасение, что они не поддержат его и все могло сорваться.

В этой связи даже интересно, если бы другие митингующие в тот день не сорвали бы их попытку сделать Бабанова премьером, то как-бы дальше развивался сценарий. Думается, в случае успеха задуманного мероприятия бывший президент со своими сторонниками не остался бы в накладе, как минимум сторговал бы себе возможность со своей партией баллотироваться в парламент, как максимум – посты в правительстве для своих людей. Впрочем, это только предположения, но с другой стороны, если проследить жизненный путь Атамбаева, то версия вполне даже жизнеспособная.