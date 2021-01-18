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Нужна помощь! Маленькой Айлин требуется повторная пересадка костного мозга

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- Оксана Гут
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Маленькой Айлин из Кыргызстана вновь нужна помощь неравнодушных граждан! Годовалой малышке требуется повторная пересадка костного мозга.

Редакция VB.KG публиковала историю Айлин в сентябре 2020 года - она борется за свою жизнь с трехмесячного возраста. Весной долгожданному ребенку Таланта и Индиры врачи поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз (рак крови).

Спасением могла (и может) стать пересадка костного мозга. Донором выступила молодая мама девочки. В ноябре в одной из медицинских клиник Анталии (Турция) Айлин благодаря собранным средствам провели операцию. С того времени ее родители молились лишь об одном, чтобы пересаженный костный мозг прижился. Медики давали хорошие прогнозы и выписали маленького пациента на амбулаторное лечение. Свой первый День рождения - годик - малышка отпраздновала в отеле вне больничных стен...

Но накануне Индира Сапанова - мама Айлин сообщила печальную весть - болезнь вернулась.

"Недолго мы пожили, как нам казалось, "нормальной жизнью" вне больничных стен, всего около 3 недель. После выписки с больницы вроде всё шло хорошо, анализы немного колеблились, показатели то падали, то поднимались. Врачи решили сделать проверочную пункцию. Молились лишь об одном, чтобы костный мозг был "чистым". К сожалению, болезнь вернулась, в новом костном мозге обнаружились бласты. Ощущения...как при первом озвучивании диагноза...как будто снова облили кипятком, шум в ушах, ком в горле и тишина, мёртвая, при которой земля снова уходит из под ног...", - написала Индира в соцсетях.

Врачи говорят не терять надежды. Планируют проводить вторую пересадку костного мозга. В этот раз донором для Айлин будет ее отец - Талант. Стоимость повторной пересадки - 50 000 долларов. Это огромная сумма, учитывая, что долг за первую операцию еще не погашен, а это еще порядка 16 тысяч долларов.

Семья вынуждена вновь объявить сбор средств и просить людей о помощи.

Реквизиты для оказания помощи:

Demirbank Расчетные счета:

1180000029245407 KGS

1180000029245508 USD

Карта Visa 4215 8901 3513 2709 Indira Sapanova

Элсом 0706090925 Талант

Zelle +15138288186 Shirin

Сбербанк 5469 4000 2123 2439 Асель Алмазовна

АО Kaspi Bank 5169 4971 6027 5073

+77078353349 Ажмуратова Раиса

Турецкий счёт INDIRA SAPANOVA

IBAN TL TR 07 0006 2000 5350 0006 6269 97


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URL: https://www.vb.kg/396258
Теги:
дети, онкология, операция, Турция, Кыргызстан, деньги, Помощь
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