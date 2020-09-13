Айлинбудетжить. 8-месячной малышке срочно нужна ваша помощь

Все, кто неравнодушен к чужой беде! Малышке Айлин всего 8 месяцев, почти 5 из них она вынуждена бороться за свою жизнь.

Долгожданному ребенку Таланта и Индиры в 3 месяца врачи поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Девочка уже перенесла несколько курсов химиотерапии. У родителей появилась вера в чудо, что болезнь отступит. Но 2 сентября у Айлин обнаружили раковые клетки в костном мозге.

"Наши местные врачи говорят, что со своей стороны могут оказывать только поддерживающую терапию организма. Не дают никаких гарантий, утверждают о том, что нет больше никаких шансов победить болезнь. Но как нам, родителям, поверить в это "невозможно спасти" и опустить руки, когда бьётся крохотное сердце нашей малышки, когда её чудесные глазки смотрят на нас с верой и надеждой, мы будем бороться до конца, наша дочка должна жить...Нам удалось найти клинику в Турции. Стоимость лечения составляет 100 000 долларов США. В такие суммы приравнивается борьба с этой страшной болезнью в наши дни. Но мы верим и надеемся, что мир не без добрых людей, что вы поможете спасти нашу малышку", - пишет мама Айлин (подробнее @ailin_budet_jit).

Девочке нужна срочная помощь! Сумма для родных малышки неподъемная.

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Расчетные счета Сапановой Индиры Аматовны (мама):

1180000029245407 сомовый счет

118000029245508 долларовый счет

БИК 118005

Карта Visa 4215 8901 3513 2709

Элсом 0706090925 Сатыбалдиев Талант (папа).