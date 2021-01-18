В Новопокровке инспекторы УОБДД приняли роды у женщины прямо в машине

Инспекторы взвода №1 БДПС приняли роды у женщины прямо в машине, которая не успела доехать до родильного дома. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Чуйской области.

"15 января примерно в 03:00 часов ночи во время несения службы младшими инспекторами - прапорщиком милиции Качыгуловым А. и старшиной милиции Кусеиновым Б. на стационарном посту в селе Новопокровка Ысык-Атинского района к ним обратился мужчина по имени Урмат, который в растерянности просил о помощи", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что по пути в родильный дом у его жены начались роды прямо в машине.

Инспекторы благополучно приняли роды в машине. А после незамедлительно в сопровождении патрульной автомашины роженицу и новорожденного доставили в Чуйскую больницу. Отмечается, что мальчик родился здоровым.

В свою очередь, счастливые родители малыша поблагодарили инспекторов за своевременно оказанную помощь.

На сегодняшний день новорожденный мальчик и мама выписались с больницы. На выписку приехали инспекторы поздравить семью с пополнением.