У членов преступной группы при спецоперации изъята крупная сумма "общака"

Министерство внутренних дел сообщает о выявленных фактах легализации преступных доходов, изъяты сотни тысяч сомов и несколько тысяч долларов так называемого "общака".

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП, межведомственной группой осуществлялись следственно-оперативные мероприятия по ст. 215 ч.1 УК Кыргызской Республики (Легализация отмывания преступных доходов). Операция проводилась по инициативе Службы криминальной милиции МВД.

В состав межведомственной группы вошли СКМ МВД, ГКНБ, СУ и ГОРУ ГСИН при ПКР. Материалы уголовного дела расследуется следственным управлением ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики.

В результате проведенной спецоперации выявлены и установлены лица, причастные к преступным действиям, имеющие криминальные статусы в местах лишения свободы.

Так, были установлены осужденные граждане К.Э. 1992 г.р. и Т.Р. 1987 г.р., в настоящее время отбывающие срок в одном из учреждений ГСИН. В местах отбывания наказания указанные лица имеют криминальный статус "положенец" и "смотрящий".

"По предварительным полученным данным, на протяжении длительного периода времени они занимались вымогательством

у осужденных лиц, а также мошенничеством, сбытом наркотических средств, кроме этого занимались проведением азартных игр на территории исправительного учреждения и за ее пределами. Поборы с заключенных также направлялись для поддержания "общаковской кассы", - сообщают в пресс-службе МВД КР.

Установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, поступали и аккумулировались на мобильном кошельке "Элсом". В последующем денежные средства легализовались и распределялись на преступные нужды. Выявлены активные члены преступной группы, установлены трое лиц, у которых хранились "общаковские" денежные средства. Они активно занимались отмыванием денег, среди задержанных имеются женщины.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигурантов дела обнаружены и изъяты денежные средства, сумма которых составляет 297 тысяч сомов и 8200 долларов США. По предварительным данным, на указанном счете ранее находилось более миллиона сомов.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов продолжаются.