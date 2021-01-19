Таджибаев: Спасти Хайдарканский ртутный комбинат сможет только приватизация

В 2017 году был заключен договор о совместной деятельности комбината с отечественной компанией ОсОО "Северсталь". Благодаря вложенным инвестициям в сумме более 3 млн долларов США удалось провести большой объем работы по восстановлению шахт, беспрерывной откачке подземных вод, реконструкции обогатительной фабрики и металлургического завода. В результате была погашена задолженность по выплате зарплаты, налогов и отчислений. Появилась прибыль.

Однако в настоящее время необходимы дополнительные инвестиции, регулярное финансирование мероприятий по откачке воды и других работ. Об этом сообщил Председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Он отметил, что инвестор намерен увеличить инвестиции в разы, однако только в случае защиты его вложенных средств со стороны государства. Компания озвучила Правительству КР план по развитию предприятия, обеспечению стабильного производства и рентабельности.

- Было предложено передать часть акций инвестору для защиты инвестиций. Правительство КР и Жогорку Кенеш КР поддержали данную инициативу, и Хайдарканский ртутный комбинат был включен в программу приватизации государственной собственности на 2020-2022 годы. На прошлой неделе представители Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР посетили с рабочей поездкой ртутный комбинат, и поддержали позицию инвестора. Теперь ГКПЭН должен протокольно внести в Правительство КР данный вопрос. Мы просим ускорить рассмотрение данного вопроса, так как только посредством привлечения инвестиций возможно полное оздоровление предприятия. А это – дополнительные гарантированные рабочие места, стабильные отчисления в государственный и местные бюджеты, в целом, развитие экономики и положительный импульс для привлечения инвестиций в другие промышленные объекты, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.