Погода
$ 84.55 - 84.90
€ 102.30 - 103.00

Минздрав: В Кыргызстане усилена работа санитарно-карантинных пунктов

57  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях недопущения завоза новых штаммов коронавируса в Кыргызстан, на пунктах пропуска усилена работа санитарно-карантинных пунктов. Об этом на брифинге сегодня, 19 января, сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он информировал, что в Англии, Австралии и других странах были выявлены первые случаи новых штаммов вируса. Также есть случаи мутированного штамма. По последним данным, в России выявлены около 1500 мутаций коронавируса.

"В целях недопущения завоза новых штаммов вируса в страну, на пунктах пропуска усилена работа санитарно-карантинных пунктов. Возвращена система анкетирования, проводится термосканирование. Также все пассажиры независимо от гражданства, должны иметь при себе справку с отрицательном результатом ПЦР-анализа. Кроме того, в пунктах пропуска организованы пункты забора материала для исследования", - сообщил Усенбаев.

Он отметил. что на сегодняшний день в стране эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

"Среди населения вирус все еще циркулирует, мы проводим эпидисследование, все контактные лица находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением. В связи с этим, масочный режим, социальное дистанцирование и другие санитарные правила все еще актуальны", - напомнил замглавы Минздрава.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396316
Теги:
граница, санитария, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (983 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  