Минздрав: В Кыргызстане усилена работа санитарно-карантинных пунктов

В целях недопущения завоза новых штаммов коронавируса в Кыргызстан, на пунктах пропуска усилена работа санитарно-карантинных пунктов. Об этом на брифинге сегодня, 19 января, сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он информировал, что в Англии, Австралии и других странах были выявлены первые случаи новых штаммов вируса. Также есть случаи мутированного штамма. По последним данным, в России выявлены около 1500 мутаций коронавируса.

"В целях недопущения завоза новых штаммов вируса в страну, на пунктах пропуска усилена работа санитарно-карантинных пунктов. Возвращена система анкетирования, проводится термосканирование. Также все пассажиры независимо от гражданства, должны иметь при себе справку с отрицательном результатом ПЦР-анализа. Кроме того, в пунктах пропуска организованы пункты забора материала для исследования", - сообщил Усенбаев.

Он отметил. что на сегодняшний день в стране эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

"Среди населения вирус все еще циркулирует, мы проводим эпидисследование, все контактные лица находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением. В связи с этим, масочный режим, социальное дистанцирование и другие санитарные правила все еще актуальны", - напомнил замглавы Минздрава.