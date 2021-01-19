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В Кыргызстане каждый пятый брак заканчивается разводом

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- Екатерина Улитина
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Чаще всего кыргызстанцы создают семьи в возрасте от 20 до 29 лет. Однако каждый пятый брак заканчивается разводом. Такие данные приводит Национальный статистический комитет КР.

Ведомство отмечает, что в Кыргызстане женщин больше, чем мужчин. В 2019 году на каждые 100 женщин приходилось 99 мужчин. Это связано с высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин - в 1,3 раза выше, чем у женщин. Продолжительность жизни у женщин также выше и составляет 76 лет, у мужчин - 68 лет.

В 2019 году в КР родилось 88 765 мальчиков, что почти на 5% больше, чем девочек (84

719). Наблюдалось снижение числа родов женщинами добрачного возраста (15-17 лет): с 7,0 детей на 1000 женщин в 2015 году до 5,7 детей – в 2019 году.

Рождаемость у женщин возрастной группы 18-19 лет снизилась с 92,5 детей на 1000

женщин этого возраста в 2015 году, до 87,3 детей - в 2019 году. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 22,6 года, а средний возраст при вступлении в первый брак – 23,6 года.

Наибольшее число браков заключается в возрасте 20-29 лет, как среди женщин (66%), так и среди мужчин (более 70%). При этом сохраняется высокое число разводов. Каждый пятый брак распадается и на 1000 браков приходится 222 развода. В сельской местности на 1000 браков приходится около 154 разводов, тогда как в городах их в 2,4 раза больше.

98% кыргызстанцев заключают брак со своими согражданами – всего 48 551 брак в 2019 году. Мужчинами-кыргызстанцами в 2019 году было заключено 469 браков с гражданками Узбекистана, 285 браков - с гражданками России. В то же время, женщинами-кыргызстанками было заключено 350 браков с россиянами и 78 браков с узбекистанцами.


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URL: https://www.vb.kg/396324
Теги:
рождаемость, статистика, Кыргызстан, семья
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