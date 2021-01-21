Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Более двух лет мы представляем кыргызстанцам подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. И сегодня вновь знакомим вас с очередными пушистыми кандидатами на усыновление.

Голубоглазая Ясенька

Знакомьтесь, это Ясенька! Наша девочка очень красивая – сиамского окраса с голубыми глазами. Ясеньке сейчас шесть месяцев. Кошечка здоровая, чистая, приученная к лоточку. Живет киска в квартире. Отдают это ласковое и нежное пушистое создание в дар добрым и ответственным людям. Если это вы, тогда звоните: 0(550)91-30-26.

Карамелька и Шоколадка ждут звонка

"Добрые руки" и VB.KG очень надеются найти хороший дом для собачек-сестричек, которых зовут Карамелька и Шоколадка. Девчонкам по три с половиной месяца. Эти собачки не только прекрасные охранницы, обладающие звонкими голосами, но и умные, добрые, ласковые, игривые подружки. С ними вы точно не соскучитесь. Вопрос прививок и будущей стерилизации животных вы можете обсудить с человеком, на чьем попечении они сейчас находятся. Набирайте: 0(772)21-29-60 или 0(552)21-29-60. Спрашивайте Наталью.

Кукла с характером охранницы

Фонд помощи животным ищет человека, который сможет стать настоящим добрым и заботливым хозяином для красивой собаки по кличке Кукла. Животному сейчас около года. Кукла - собачка умная и послушная. Членов своей будущей семьи станет любить и охранять, а вот чужих в дом не пустит. Кукла - собачка игривая. В фонде подчеркивают, что она прекрасно подойдет для семьи, где много детей. Собачка получила необходимые прививки. Кроме того, она уже стерилизована, так что гулять и потом рожать щенков не будет. Привезут Куклу прямо на дом будущему хозяину. Обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Полосатая симпатяга

А этому полосатому существу четыре месяца. Такую красивую кошечку также отдают в дар добрым и ответственным людям. Киска здоровая. В настоящий момент живет в квартире. К лоточку девочку приучили. Нежное и ласковое существо ждет звонка от потенциальных хозяев. Телефон: 0(550)91-30-26.

Ника – потомок грифона?!

Наша Ника – собака очень необычная. Кем были ее предки сказать сложно. Мордочкой Никуся напоминает собачек породы гриффон. Шерстка у Ники без подшерстка. Весит собачка шесть килограммов. Несмотря на то, что она кажется грустной и даже немного надутой, характер нашей кандидатки на усыновление добрый и позитивный. Отдадут животное в квартиру или дом, но непременно ответственным людям, которые будут о ней заботиться. Больше информации вы получите по телефонам: 0(555)15-93-51, 0(705)15-93-51.

Манюня в поисках семьи

Собачку, которую вы видите на фото, зовут Манюня. Малышка сейчас в поисках семьи, где ее будут любить и баловать. Животное маленькое – весит собачка всего четыре килограмма. Шерсть у Манюни очень красивого серебристого окраса, как у йоркширского терьера. Жить она сможет и в квартире, и в доме, но только в теплом помещении. Собачка обладает веселым нравом, любит ласкаться и быстро привыкнет к новому хозяину. Если вам понравилась наша малышка, звоните: 0(555)15-93-51, 0(705)15-93-51.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".

Оказать посильную финансовую помощь фонду "Добрые руки" можно перечислив свои средства на счет: 1242000300028719 в "Бакай Банке".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в пятничных номерах "Вечернего Бишкека".

А завтра, 22 января, в газете "Вечерний Бишкек" вы сможете прочесть материал о том, как создавался фонд, с какими проблемами приходится сталкиваться его руководителю Ларисе Слободской и волонтерам сейчас, и как изменилось отношение кыргызстанцев к братьям нашим меньшим в период пандемии.