Более 2 тысяч медиков просят защитить их от обвинений Эльвиры Сурабалдиевой

Врачи и медсестры из различных больниц Кыргызстана обратились за защитой к и.о. президента Таланту Мамытову и и.о. премьер-министра Артему Новикову. Все свои претензии по поводу необоснованных проверок, обвинений в воровстве и непрофессионализме медики изложили в своем обращении. В настоящий момент под документом подписалось около 2500 работников здравоохранения, но желающих оставить подпись становится больше.

Ниже приводим текст обращения:

"В Кыргызстане пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала серьезные проблемы в секторе здравоохранения: нехватка медицинского персонала, особенно на первичном уровне, отсутствие продуманной и адекватной инфраструктуры здравоохранения, способной обеспечить безопасность и качество медицинской помощи, хроническое недостаточное финансирование государственной системы здравоохранения. Медицинские работники первыми встретили и столкнулись с неизвестным и опасным вирусом, мы первыми подвергали риску себя и своих близких, но профессиональный и гражданский долг имели приоритетное значение для каждого из нас. Мы работали в опасных условиях почти войны.

Все медицинские работники с февраля 2020 года работают в экстремальных стрессовых условиях. С начала года на передней линии фронта оказались специалисты общественного здравоохранения и медицинские сотрудники первичной медико-санитарной помощи: работники лабораторных служб, ЦСМ и скорой медицинской помощи. Постоянно проводились эпидемические расследования, велся поиск прибывших и контактных лиц из-за рубежа, круглосуточно по стране передвигались мобильные медицинские бригады, оказывающие первичную помощь и лабораторную диагностику пациентам на дому.

В организациях здравоохранения работа велась круглосуточно, врачи не уходили домой месяцами! Медицинские работники проявили не только профессионализм, но и высокие личные качества: взаимовыручка, надежность, оперативность, ответственность, человеческое участие, самодисциплина, позитивный настрой. Многие больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Рядом с инфекционистами, пульмонологами и анестезиологами встали в один ряд медики других специальностей, работа перестраивалась, ускоренно приобретались новые знания и навыки. Мы боролись с невидимым и неизвестным врагом. Мы, медики всех рангов, обучались на поле боя параллельно и оказывали помощь нашим пациентам, но никто в мире не предполагал насколько опасным и коварным окажется COVID-19. Вначале мы не были обеспечены защитными костюмами. Дефицит СИЗов был во всем мире, в том числе и в России, в Европе, в Америке. Наши медицинские работники сами стали шить маски. Швейные цеха стали шить защитные комбинезоны и халаты. Обеспечить соответствие степеням защиты не представлялось возможным ввиду отсутствия мощностей и материалов. Руководитель не вправе был допустить, чтобы его персонал остался совсем без средств защиты. Когда на рынке появились СИЗы, маски, перчатки, бесконтактные термометры, кислородные концентраторы, в экстренном порядке стали проводится закупки. У руководителей организаций здравоохранения не было времени ждать переводов на кыргызский или русский язык инструкций и документов. Тендеры проводились в спешном порядке. Вопрос стоял о сохранении жизни пациентов. Медики работали в условиях ЧС и ЧП и с риском для жизни. Пациентов в стационары поступало больше, чем позволяла мощность учреждений. В тяжелые дни июля и августа были открыты дневные и ночные стационары, мобилизованы медицинские работники, которые носили СИЗы по 12 и более часов при температуре окружающей среды выше 34 градусов. Это страшная нагрузка!

Сегодня в Кыргызстане ищут виноватых в неготовности системы здравоохранения к пандемии, виноватых в гибели пациентов! Идут ускоренные и усиленные проверки фискальных органов, разных комиссий. Идет натравливание на медицинских работников родственников погибших. Многие из нас также потеряли родных и близких. Самосуд - это не есть правовое государство! Генеральный Секретарь ООН А. Гутереш призывает всех усилить координацию для сдерживания пандемии, а в нашей стране диверсионные действия отдельных ответственных лиц ведут к тому, что уставшие медики уже деморализованы, вместо поддержки врачей обвиняют в неадекватном лечении и сокрытии статистических данных.

Политическая борьба предполагает разные методы, но наша страна рискует стать первой в истории человечества, где медиков, которые остались работать на мизерных окладах и не ушли торговать на базары, обвинят в неадекватном лечении при пандемии COVID-19. Остается не ясным, каким образом вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева, которая не имеет ни малейшего опыта и представления о государственной системе здравоохранения, может давать оценку на основании быстрых проверок. В период депутатства Сурабалдиева состояла в комитете по фискальной политике, тем более, должно быть понимание о формировании бюджета, бюджетного кодекса, о расходах республиканского бюджета постатейно, в том числе на здравоохранение. Следует понимать разницу между медицинской помощью и медицинскими услугами. Также, медики с первичного уровня системы ни разу не общались с ВПМ КР, какая информация циркулирует и из каких источников нам неизвестно. То, что выливается на нас сегодня, как нас называют врачами-убийцами - абсолютно бездоказательно, огульно и чудовищно. Более того, призвание быть врачом и оставаться преданным профессии врача, медицинской сестры в условиях мизерных зарплат и формировании агрессивного отношения со стороны населения резко сокращается. Ответственным лицам за социальный блок следует принимать меры по обеспечению кадрами, по оптимизации финансирования, по реализации национальных стратегий в секторах, встречаться не только с коммерческими структурами, как поставщики лекарств и оборудования, но и непосредственно с местными медиками.

В некоторых странах медики выходили на забастовки, отворачивались от чиновников из Правительства, выражая протест против отсутствия комфортных условий для работы в государственных больницах. Наши медики занимаются исключительно спасением жизней и сохранением здоровья населения иногда в ущерб личной и семейной жизни.

В социальных сетях и в новостных лентах врачей обвиняют в воровстве и непрофессионализме, наши медики не располагают свободным временем участвовать в этой информационной войне, которая поддерживается отдельными лицами в своих личных политических амбициях. При этом медики в своих чатах возмущаются черной неблагодарностью и непониманием рисков такой политической борьбы. Постковидная реабилитация предстоит в ближайшие годы, и неизвестно насколько поддается восстановлению организм. Почему Правительство не подумает над на экономической эффективностью мер на сектор здравоохранения в условиях дефицита бюджета? Определенные лица либо проводят предвыборную агитационную личную кампанию, либо искренне не понимают, что творят. Формировать общественное мнение с точки зрения о том, что медики могут только воровать и путать статистику, непатриотично, опасно, неумно. Это разлагает наше общество и молодежь. И в завершении нашего обращения хотим обратить Ваше внимание на то, что в Кыргызстане общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4104 случая. Умерло по республике 93 медицинских работника. Компенсации сегодня выплачены только около 30 % заболевших. Разве не эта цифра сегодня отражает реальное отношение государства к медицинским работникам".