"Пусть держат голову выше". Сегизбаев перед задержанием передал письмо

"Пусть держат голову выше. Все пройдет". Записку с таким содержанием передал родным экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, задержанный по делу "Белизгейт".

Фото записки опубликовано в соцсетях самого Сегизбаева.

"Перед водворением Абдиля Сегизбаева в ИВС ГУВД, он передал письмо с приветом всем своим близким, сторонникам и выразил благодарность за поддержку", - подписан пост.

Напомним, накануне Абдиль Сегизбаев был доставлен на допрос в ГКНБ по делу о махинациях с земельными участками. Через часов 10 стало известно, что экс-глава ГКНБ уже в Военной прокуратуре допрашивается по другому делу, так называемому "Белизгейту". В итоге вечером он был задержан в рамках досудебного производства по статье 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.