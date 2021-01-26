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"Пусть держат голову выше". Сегизбаев перед задержанием передал письмо

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- Оксана Гут
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"Пусть держат голову выше. Все пройдет". Записку с таким содержанием передал родным экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, задержанный по делу "Белизгейт".

Фото записки опубликовано в соцсетях самого Сегизбаева.

"Перед водворением Абдиля Сегизбаева в ИВС ГУВД, он передал письмо с приветом всем своим близким, сторонникам и выразил благодарность за поддержку", - подписан пост.

Напомним, накануне Абдиль Сегизбаев был доставлен на допрос в ГКНБ по делу о махинациях с земельными участками. Через часов 10 стало известно, что экс-глава ГКНБ уже в Военной прокуратуре допрашивается по другому делу, так называемому "Белизгейту". В итоге вечером он был задержан в рамках досудебного производства по статье 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/396587
Теги:
Абдил Сегизбаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ, ГУВД, ИВС, Кыргызстан, уголовное дело
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