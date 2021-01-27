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Владимира Путина предложили поместить на пятитысячную купюру

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Cенатор Сергей Калашников предложил изобразить президента России Владимира Путина на пятитысячной купюре. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на инициативу Минфина США поместить на 20-долларовую банкноту изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников отметил, что изображение на купюрах является определенным символом государственной политики.

По его словам, предложение американского Минфина может говорить о попытке скрыть актуальные политические проблемы. "Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей. Поместим Ленина - один символ. Кого-то другого - другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина", - заключил Калашников.

В современной истории России на банкнотах принято изображать достопримечательности, объекты исторического наследия, памятники и знаковые сооружения. Исключением является сувенирная купюра в 100 рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу в 2018 году - на ее лицевую сторону поместили выдающегося советского футболиста Льва Яшина.

На лицевой стороне пятитысячной купюры, вышедшей в обращение в 2006 году, - памятник генерал-губернатору Николаю Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса, на оборотной - мост через Амур.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396611
Теги:
Владимир Путин, Россия, деньги
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