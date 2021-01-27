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Шыкмаматова, Суваналиева тоже задержат за захват зданий?

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- Оксана Гут
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"Глупее подарка к инаугурации президента не придумаешь. Курманкул Зулушев, остановите это безобразие, прошу Вас". С таким заявлением к главе генпрокуратуры обратился экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Известный политик так отреагировал на новость о задержании бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Напомним, он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека накануне в связи с подозрением в "Захвате зданий и сооружений". Асанова обвиняют в захвате здания МВД 6 октября, в дни массовых беспорядков в столице.

"Абсурд! 6 октября не было ни премьера, ни министра, президент то уходил, то оставался... Курсан сам пошёл в МВД, зашел через двери и пробыл пару дней, организовал работу личного состава и после утверждения премьер-министра ушёл. Помню многие ребята по его указанию принимали участие в работе ДНД, охраняли город от мародеров. Наверное, надо выразить ему благодарность.

Что захватывал генерал милиции Курсан Асанов? Здание, оружие или произвел назначения друзей и близких? Обращаюсь напрямую к сотрудникам милиции - что же вы делаете? Хватит исполнять волю тупых политиков самоучек!", - высказался свое мнение Масалиев на своей странице в Facebook.

Экс-депутат напомнил, что в ту ночь Алмамбет Шыкмаматов сидел в кабинете Генпрокурора, а Омурбек Суваналиев - в кабинете председателя ГКНБ, "а иные и повыше".

"Глупее подарка к инаугурации президента не придумаешь. Курманкул Зулушев, остановите это безобразие, прошу Вас", - призвал Генерального прокурора Исхак Масалиев.


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URL: https://www.vb.kg/396618
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Исхак Масалиев, Курсан Асанов, Омурбек Суваналиев, ГКНБ, МВД, задержание, президент, самозахватчики, Курманкул Зулушев, Кыргызстан
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