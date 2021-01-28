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Алмазбеку Атамбаеву вновь отказано в домашнем аресте

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- ВБ
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Первомайский районный суд при рассмотрении дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева сегодня не удовлетворил ходатайство адвокатов Алмазбека Атамбаева изменить бывшему президенту меру пресечения под домашний арест.

В настоящее время бывший президент Атамбаев содержится в колонии №47. Сегодняшний судебный процесс был перенесен на 3 февраля в связи с отсутствием одного из обвиняемых Абдухалима Раимджанова.

Напомним, в июне 2020 года суд по делу о незаконном освобождении Батукаева приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 12 месяцам лишения свободы. 30 ноября Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение.


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URL: https://www.vb.kg/396698
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Первомайский район, суд
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