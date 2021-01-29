"Новый Бог" Алай читает "проповедь" юным девушкам (видео)

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как экс-кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай) читает "проповедь" кыргызстанцам. Он известен тем, что называет себя "Новым Богом".

"Я новый бог. В мое тело вселился бог, мое тело только исполнитель", - заявил недавно в интервью Арстан Алай. Также он уверен, что только новая религия в его лице спасет мир.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша заявили о необходимости принять меры к Арстану Абдылдаеву. По их словам, Арстан Алай морочит голову народу. "Если он больной, то удостоверьте это и пролечите! Иначе придётся принять меры", - сказал депутат Самат Исманов.