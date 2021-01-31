В Оше ранен родственник Курсана Асанова

Родственник Курсана Асанова Жанар Асанов с ножевыми ранениями попал в больницу. По словам пресс-секретаря УВД города Ош Замира Сыдыкова, Жанар Асанов раньше работал в УВД города Ош.

Как отмечается, 26 января из Ошской городской больницы поступила информация о том, что гражданин Ж.А. поступил в медучреждение с колото-резаными ранениями.

- Пострадавший в своем первом показании сообщил, что случайно нанес себе ножевые ранения. Однако, проводится расследование. Ранения были обнаружены на левой ноге и половом органе, - пояснили в УВД Оша.

Уточняется, что Жанар Асанов родственник Курсана Асанова.

Напомним, 28 января бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов был водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в захвате здания и ст.355 ("Угроза или насилие в отношении представителя власти") УК КР.