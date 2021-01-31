В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации

Несмотря на старт вакцинации в декабре, страны Евросоюза не смогли привить значительное число граждан от коронавируса COVID-19. По состоянию на 27 января в лидеры по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7), Словения (2,9) и Ирландия (2,9), но это заметно ниже, чем уровень вакцинации в Израиле (49,1), Великобритании (11,2) или США (7,1), следует из базы данных Our World in Data. Ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% от своего населения. В Израиле этот показатель превышает 30%, в Британии он равен 10,5%, в США - 6%, пишет РБК.

Стратегия вакцинации в Европе

В целях противодействия пандемии Еврокомиссия от лица 27 стран ЕС заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19:

BioNTech-Pfizer (США - Германия),

AstraZeneca (Швеция - Великобритания),

Sanofi-GSK (Франция - Великобритания),

Johnson & Johnson (США),

CureVac (Германия),

Moderna (США).

В чем причина медленных темпов вакцинирования

Главная причина, почему ЕС не смогла привить больше граждан - недостаток вакцин. Отчасти это вызвано промедлением ЕС с их закупками и одобрением использования вакцин регуляторами, отмечают аналитики. "В Великобритании и США регуляторы предоставили разрешение на использование вакцины в экстренных условиях и взяли на себя ответственность на тот случай, если что-то пойдет не так. Однако в ЕС, напротив, настояли на прохождении всех процедур в плановом режиме", - отметил аналитик консалтинговой компании Gavekal Researh Седрик Гемель (доклад компании есть в распоряжении РБК). Так, в США и Британии период вакцинирования начался на несколько недель раньше, чем в ЕС.

Кроме того, у компаний - производителей вакцины возникли перебои с поставками. Это, в частности, касается англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, чьи поставки в Европу отстают от графика. "Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы", - сказал глава компании Паскаль Сорио. На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.