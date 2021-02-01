История из жизни. "Продали телефоны на днях. Есть нечего было"

Пользователь соцсетей Замира Мавлянова рассказала на своей странице историю о том, как выживают сейчас граждане КР.

VB.KG приводит ее текст полностью:

"Сердце болит.... По своим хозяйственным нуждам, поехала на Льва Толстого за рабочей силой. Подъезжаю, стоят два парня. Как раз двое нужны, подумала я. Ребята сами быстро подскочили. Объяснила им, что мне нужно. Сошлись на сумме, сели в машину. По дороге, чтобы скрасить неловкое молчание, спрашиваю, откуда будете? Один таласский (маленький такой, щупленький паренёк), второй - нарынский (рыжеватый, пухленький, с прищуренным острым взглядом). Еду, смотрю в зеркало на них, и душа заныла. Они ведь младше моего сына, чьи-то дети.... Стоят на морозе, работу просят, чтобы выжить. Где их родители? Знают ли, как живётся сыновьям?

Приехали на объект. Объяснила им, что нужно сделать. Ребята быстро взялись за дело. Условились, что в 15:00 приеду принимать работу. По дороге на объект взяла им обед. Представила, что их мамы вспоминают о сыновьях, вздыхают: " Был бы рядом мой жеребёнок, покормила бы...".

Приезжаю, всё сделали как положено. Мне они понравились. Всё чётко, быстро, без нытья и вопросов. Расплатилась. Тот, маленький, щупленький, когда брал купюру, не мог скрыть восторга (совсем ребенок). Ребята, говорю, дайте номер телефона, на днях понадобится ваша помощь, позвоню. Они переглянулись и потупили взгляд: "Нет у нас телефонов".

- Как нет, шутите?

- Нет, эже, не шутим. Продали на днях, есть нечего было....

Сердце болит..."