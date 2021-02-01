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Казахстан приостанавливает работу западных НПО

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- Азиз Осмонов
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В Казахстане приостановлена работа ряда неправительственных организаций, получающих финансирование из стран Запада, передает Stanradar.com. Эту информацию подтвердил глава "Казахстанского международного бюро по правам человека" Евгений Жовтис, чья деятельность также была приостановлена с 26 января.

"Сегодня приостановили деятельность не только бюро. Сегодня приостановили деятельность "Международной правовой инициативы" Амангельды и Айны Шорманбаевых, 15 числа приостановили деятельность "Эха" Павла Лобачева. Так что, мы не первые. Это кампания… Это какой-то политический вираж, куда он движется и что хотят, пока не очень понятно" – заявил Жовтис прессе.

Некоторые НПО были оштрафованы. Во всех случаях дело касалось претензий налоговых органов к отчётности о получении и освоении иностранного финансирования, которую обязаны сдавать неправительственные организации.

По данным СМИ, рассмотрения дел по претензиям налоговиков также ожидают НПО "Қадір-қасиет", "MediaNet" и "Правовой медиацентр". Всего подобная участь может ждать более дюжины правозащитных и общественных организаций в Казахстане.

Эти события прогнозировал в декабре 2020 года источник, близкий к Администрации президента РФ.

"Стоит вопрос о закрытии целого ряда НПО за налоговые нарушения и операции с обналичкой. А некоторым фигурантам – грозит суд по "шпионским" статьям. Казахстан больше не безопасный тыл для западных спецслужб", – рассказывал тогда информатор в интервью новостному ресурсу

По мнению источника, закрытие НПО является частью политики президента РК Косым-Жомарта Токаева по ослаблению влияния США в Казахстане и сближению с Россией.


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URL: https://www.vb.kg/396820
Теги:
Казахстан, НПО, штраф, Кыргызстан, деньги
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