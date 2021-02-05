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Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Республики Беларусь

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в город Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В рамках встречи главы правительств обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызской Республики и пожелал успехов в работе во благо народа.

По итогам встречи премьер-министры договорились провести X заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в городе Бишкек в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/396985
Теги:
Беларусь, правительство, Кыргызстан, экономика, политика, Улукбек Марипов
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