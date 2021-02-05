Бишкекский депутат за свой счет отремонтировал целый этаж Жогорку Кенеша

Депутат Бишкекского городского кенеша Байсалбек Эргешов за свой счет отремонтировал здание Жогорку Кенеша. За это получил из рук спикера парламента Таланта Мамытова именные часы.

"Байсалбек Эргешов в целях оказания содействия из личных средств произвел ремонт всего четвертого этажа здания Парламента Кыргызской Республики (ЖК КР). Приятно видеть как депутаты городского парламента не остаются в стороне и оказывают поддержку в сложное для страны время. Внимание государства – стимул для меценатской деятельности", - сообщила в соцсетях пресс-служба БГК.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такую новость. Некоторые высказали мнение, что депутаты Жогорку Кенеша могли и должны были сами отремонтировать свои рабочие места.

Напомним, еще в октябре парламентарий Марлен Маматалиев предложил коллегам "скинуться" на ремонт. Так, говорил он, бюджет сэкономил бы 450 млн сомов. А нардеп Зарылбек Рысалиев требовал от членов трех партий, прошедших на выборах 4 октября в ЖК, восстановить здание.

Возвращаясь к Байсалбеку Эргешеву - он является генеральным директором строительной компании "Оптима". Ремонт в Жогорку Кенеше - это не первый его "жест доброй воли". К примеру, в 2019 году депутат горкенеша подарил 2-комнатную квартиру спортсмену Чынарбеку Изабекову.