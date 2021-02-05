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Бишкекский депутат за свой счет отремонтировал целый этаж Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Депутат Бишкекского городского кенеша Байсалбек Эргешов за свой счет отремонтировал здание Жогорку Кенеша. За это получил из рук спикера парламента Таланта Мамытова именные часы.

"Байсалбек Эргешов в целях оказания содействия из личных средств произвел ремонт всего четвертого этажа здания Парламента Кыргызской Республики (ЖК КР). Приятно видеть как депутаты городского парламента не остаются в стороне и оказывают поддержку в сложное для страны время. Внимание государства – стимул для меценатской деятельности", - сообщила в соцсетях пресс-служба БГК.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такую новость. Некоторые высказали мнение, что депутаты Жогорку Кенеша могли и должны были сами отремонтировать свои рабочие места.

Напомним, еще в октябре парламентарий Марлен Маматалиев предложил коллегам "скинуться" на ремонт. Так, говорил он, бюджет сэкономил бы 450 млн сомов. А нардеп Зарылбек Рысалиев требовал от членов трех партий, прошедших на выборах 4 октября в ЖК, восстановить здание.

Возвращаясь к Байсалбеку Эргешеву - он является генеральным директором строительной компании "Оптима". Ремонт в Жогорку Кенеше - это не первый его "жест доброй воли". К примеру, в 2019 году депутат горкенеша подарил 2-комнатную квартиру спортсмену Чынарбеку Изабекову.


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URL: https://www.vb.kg/396988
Теги:
митинг, награда, ремонт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Талант Мамытов
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