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Мэрия Бишкека задумалась над переименованием столичных районов

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- Оксана Гут
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И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев рассмотрит вопрос о возможности переименования столичных районов. Об этом он сам заявил сегодня, 8 февраля, в ходе очередного заседания Бишкекского городского кенеша.

Депутаты напомнили градоначальнику о том, что ранее не раз предлагалось изменить названия районов Бишкека. К примеру, присвоить одному из них имя видного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева.

"Этот вопрос муссируется давно", - отметили нардепы.

Однако, из-за действующего моратория на переименование улиц и районов, инициатива не одобрялась муниципалитетом.

- Хватит ли у вас политической воли?, - спросил у Балбака Тулобаева депутат Таалайбек Сариев.

- Завтра же начну работать в этом направлении, - ответил и.о. мэра.

Напомним, с инициативой о переименовании Первомайского района в честь Турдакуна Усубалиева в свое время выступали некоторые заслуженные деятели и депутаты Жогорку Кенеша. Последние также предлагали дать имя госдеятеля нынешней улице Киевской.

Пока же имя Турдакуна Усубалиева в Бишкеке с октября 2020 года стала носить Старая площадь.


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URL: https://www.vb.kg/397086
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Переименование улиц, Турдакун Усубалиев
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