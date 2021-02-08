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Правозащитник за 2 месяца получил 150 жалоб о запрете ношения платка детям

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- Азиз Осмонов
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После возобновления оффлайн-обучения в декабре и январе я получил 150 обращений и жалоб о запрете ношения платка, 136 из них связаны с недопуском к учебному процессу в школах либо дискриминаций со стороны педагогического состава. Об этом на конференции: "Платок запретить нельзя разрешить" (доступ девочек в платках к школьному образованию), сообщил правозащитник Кубанычбек Бакиров.

По словам, многие девочки, носящие платок, подвергаются психологическому давлению в школах, систематической дискриминации, запуганы, некоторые школьницы не хотят писать заявления о нарушении их прав ввиду огласки и боязни преследования и отчисления.

- Педагоги зачастую выходят за рамки своей профессиональной этики и нарушают Основной Закон страны - Конституцию, гарантирующую всем одинаковые права - на доступ к образованию и свободу вероисповедания. Свой запрет директора школ объясняют своими личными убеждениями, порой ссылаются на устав школы о единой форме и т.п, - подчеркнул Бакиров.

Другой правозащитник Эржан Каипов считает неправомерным ограничивать ребёнка в образовании по религиозному или иному признаку.

- Существуют разные виды дискриминации в мировой практике. Девочки, носящие платок и ограниченные в посещении общеобразовательных школ, подвергаются сразу 10 перечисленным дискриминациям. В демократических западных странах, суды официально разрешили девочкам из мусульманских семей посещать школы в платках. Нарушать закон и ограничивать девочек и женщин в платках не имеют права ни только государственные учреждения, но и частные. Нужно рассказывать о закрепленных правах среди верующей части населения, а также вести разъяснительную работу среди педагогов и директоров школ, путём диалога предостерегать от нарушения законодательства, - сказал Каипов.

Докладчики отметили, что необходимо в современных реалиях повышать квалификации учителей и психологов, учитывать, что дискриминация в отношении детей приведёт к глубокой психологической травме и к радикализации в обществе.


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URL: https://www.vb.kg/397087
Теги:
образование, права человека, религия, школа, Кыргызстан
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