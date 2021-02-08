Правозащитники просят Жапарова решить проблему ношения платка в школах

За последнее время муфтият получает много жалоб и нельзя ставить верующие семьи перед выбором. Ношение платка по религиозным убеждениям, и получение знаний - являются обязанностью практикующих мусульман и их личным выбором, что закреплено в Конституции. Об этом на конференции "Платок запретить нельзя разрешить" (доступ девочек в платках к школьному образованию) заявил заместитель муфтия КР Кадыр Маликов.

По его словам, любое ограничение может привести к необратимым последствиям - расколу общества, единства, неграмотности, невежеству, а также к радикализации с обеих сторон.

- Важна здесь роль просвещения, а также нахождения консенсуса по данному вопросу. Так как проблема существует

годами, хотя дети из религиозных семей хотят получать светское образование. Светскость должна гарантировать равные права каждому человеку в стране, - отметил Маликов.

Представитель Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сыромятников в своей речи отметил, что в христианстве также практикуется ношение платка и религиозность человека не должна влиять на ограничение его прав. Также он выразил надежду, что государственные органы решат данный вопрос в позитивном русле.

В свою очередь, представители Министерства образования пояснили, что запрета со стороны их ведомства на ношения платка в школах нет и если поступают определённые жалобы, то Минобразования старается на них реагировать.

Заместитель Омбудсмена Динара Жамгырчиева заявила, что поступает много обращений, в том числе от правозащитников по данному вопросу.

- Институт Омбудсмена готов защищать права детей и реагирует на все случаи при обращении, - добавила она.

Общественный деятель Лола Касымова обратилась к новоизбранному президенту - Садыру Жапарову с просьбой помочь решить данную многолетнюю проблему, чтобы все дети беспрепятственно могли посещать школы и получать знания.