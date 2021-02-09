В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались двое человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 9 февраля зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 23
Ош - 1
Чуйская область – 23
Ошская область - 2
Таласская область - 1
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
За весь период зафиксирован 85 171 зараженный коронавирусом.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 111 человек:
Бишкек – 31
Ош – 3
Чуйская область – 40
Ошская область – 9
Таласская область – 2
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели 81 825 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2.
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1433 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3194.
На стационарном лечении – 434 пациентов, из них:
289 (66,5%) - средней тяжести;
114 (26,2%) - тяжелые;
31 (7,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 543 пациента.