В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались двое человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 9 февраля зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 23

Ош - 1

Чуйская область – 23

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

За весь период зафиксирован 85 171 зараженный коронавирусом.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 111 человек:

Бишкек – 31

Ош – 3

Чуйская область – 40

Ошская область – 9

Таласская область – 2

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели 81 825 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1433 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3194.

На стационарном лечении – 434 пациентов, из них:

289 (66,5%) - средней тяжести;

114 (26,2%) - тяжелые;

31 (7,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 543 пациента.