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В Кыргызстане 82 новых случая COVID-19, скончались в Бишкеке три человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 10 февраля 82 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 32

Ош - 0

Чуйская область – 32

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 2.

За весь период заболели - 85 253 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:

Бишкек – 36

Ош – 1

Чуйская область – 29

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели - 81 923 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1436 человек.

На стационарном лечении – 424 пациента, из них:

1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;

277 (65,3%) - средней тяжести;

119 (28%) - тяжелые;

27 (6,3%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 535 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/397167
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1021 материалов)
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