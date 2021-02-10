В Кыргызстане 82 новых случая COVID-19, скончались в Бишкеке три человека

В Кыргызстане на 10 февраля 82 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 32
Ош - 0
Чуйская область – 32
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 2.
За весь период заболели - 85 253 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 98 человек:
Бишкек – 36
Ош – 1
Чуйская область – 29
Ошская область – 4
Таласская область – 1
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели - 81 923 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3.
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1436 человек.
На стационарном лечении – 424 пациента, из них:
1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;
277 (65,3%) - средней тяжести;
119 (28%) - тяжелые;
27 (6,3%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 535 пациентов.