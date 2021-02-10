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Внук Усубалиева показал его подлинный служебный автомобиль. А еще самолет

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- Оксана Гут
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Имя Турдакуна Усубалиева используют в своих, корыстных, либо политических целях - в нашей стране ничего просто так не делается. Таким мнением поделился внук известного государственного деятеля Эсен Усубалиев.

Он прокомментировал подарок жителя Кочкора президенту Садыру Жапарову - якобы служебную машину Турдакуна Усубалиева - и "истерию" по поводу официального ответа ОФ "Т.Усубалиева".

"Напомню, Бакай из Кочкора подарил автомобиль президенту страны, ретро, якобы принадлежащий Т. Усубалиеву и подаренный ему в 1970. Но, во-первых, раз этот автомобиль фактически не принадлежал Т. Усубалиеву и неизвестно кто ему его "дарил" - (что невозможно в те годы), называть его "автомобиль Усубалиева" не верно. Им следовало написать, кто, когда подарил этот автомобиль и предоставить доказательства. Во-вторых, отчетливо прослеживается умысел использовать имя Т. Усубалиева в своих, корыстных, либо политических целях. Здесь нужно признать, что в нашей стране ничего просто так не делается", - написал Эсен Усубалиев в соцсетях.

В-третьих, отметил он, если кто-то хотел искренне сохранить историческую память о Турдакуне Усубалиеве, то он должен был сам передать в Исторический музей этот автомобиль. Либо ещё лучше, считает внук госдеятеля, оставить его в Кочкоре на исторической родине Т. Усубалиева, показывая как сородичи бережно относятся к его памяти.

"Ну и, наконец, просто мысль - нужно правильно формулировать слова, когда преподносите подарки первому лицу государства, для того чтобы не попасть в неудобное положение. В частности, различать понятия - "находилась в частном владении" либо "использовалась в служебных целях". Сейчас нам известно только об одной сохранившейся машине, которая использовалась Т. Усубалиевым в служебных целях - Газ 13 Чайка 1974 г. в. Она находится в частном владении у одного человека, гражданина нашей страны", - сообщил Эсен Турдакунов и опубликовал фото авто.

И, в качестве бонуса, родственник исторической личности показал фото самолета Турдакуна Усубалиева. Подписав пост "Мали, 6 июля 1981 г."


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URL: https://www.vb.kg/397179
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, культура, Кыргызстан, автомобили, самолеты, Турдакун Усубалиев, Садыр Жапаров
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