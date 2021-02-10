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В РУз смогут брать отпуск для семейных путешествий с сохранением зарплаты

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- Виктория Гунгер
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Президент Узбекистана утвердил постановление, согласно которому узбекистанцы смогут 1 раз в год брать отпуск для путешествия со своей семьей. Об этом пишет Nuz.uz

Система носит название "отпуск для семейных путешествий", продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Воспользоваться системой можно, отправившись в путешествие с членами семьи, пожилыми людьми и наставниками.

Отпуск должен быть организован за счет ежегодного основного отпуска (с сохранением средней зарплаты) в соответствии с коллективными договорами и с согласия работодателя.


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URL: https://www.vb.kg/397194
Теги:
зарплата, Узбекистан, Кыргызстан, Отпуск, путешествия
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