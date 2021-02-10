В РУз смогут брать отпуск для семейных путешествий с сохранением зарплаты

Президент Узбекистана утвердил постановление, согласно которому узбекистанцы смогут 1 раз в год брать отпуск для путешествия со своей семьей. Об этом пишет Nuz.uz

Система носит название "отпуск для семейных путешествий", продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Воспользоваться системой можно, отправившись в путешествие с членами семьи, пожилыми людьми и наставниками.

Отпуск должен быть организован за счет ежегодного основного отпуска (с сохранением средней зарплаты) в соответствии с коллективными договорами и с согласия работодателя.