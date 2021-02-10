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"Муфтият стал просто большой частной лавкой с миллионными оборотами"

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- Азиз Осмонов
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Меньше всего духовности и набожности там, где больше всего об этом говорят. Муфтият стал просто большой частной лавкой с миллионными оборотами. Об этом в соцсетях написал пользователь Урмат.

Надо отметить, что его позицией согласились и другие граждане КР. По их мнению, муфтият прекрасно понимает, как делают деньги на паломничестве.

- Разве политика нашего ДУМК идет вразрез с политикой саудитов? Правда, их государственная религия "ваххабизм", но наших это не смущает. Как Вы думаете, как надо поступить с коррупционерами из ДУМК? - задались вопросом кыргызстанцы.

Напомним, ГКНБ задержало главного бухгалтера ДУМК за взятку в 100 тыс.$. Руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения "Хаджа", путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок


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URL: https://www.vb.kg/397207
Теги:
религия, ДУМК, Кыргызстан
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