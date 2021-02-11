Си Цзиньпин заявил о катастрофе для мира при столкновении Китая и США

Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира.

По его словам, сотрудничество - единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.

"Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения и стремиться избегать ошибочных расчетов и суждений.

Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.

Источник: ria.ru