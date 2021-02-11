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Фонд "Добрые руки" просит граждан опять обратить внимание на их питомцев

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с очередными четвероногими кандидатами на усыновление.

И подружка, и охранница

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG надеются, что среди наших читателей найдется человек, который станет самым лучших хозяином для собачки, которую вы видите на фото. Это девочка примерно 7-8 месяцев отроду. Наша подопечная - очень доброе и игривое создание, любящее детей и в то же время умеющее охранять двор от чужих людей. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний, и уже стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет). Привезут собачку прямо домой будущему хозяину. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Леди в белых носочках

Взгляните на эту отличную собаченцию! Ей очень необходимы дом и заботливые, любящие хозяева. Так уж случилось, что ее прежние хозяева уехали, а пушистая четвероногая девочка оказалась на улице. Нашей кандидатке на усыновление сейчас год. У собачки шикарный окрас: короткая черная шерсть при определенном освещении кажется синего оттенка. Кроме того, на ее лапках как будто надеты белые носочки. По характеру собачка очень верная, охранять будет не только дом и участок, но и своего хозяина, если выйдет с ним гулять на улицу. Животное здоровое и стерилизованное, так что проблем с нежеланным потомством у хозяина не возникнет. Звоните: 0(557)60-70-13.

Очаровательная Ночка

Знакомьтесь, это Ночка! Нашей очаровательной девочке шесть месяцев. Кошечка очень ласковая и игривая. Животное здоровое, обработанное от паразитов и уже стерилизованное, то есть гулять и рожать котят не будет. Надумаете познакомиться с ней поближе, звоните. Кошечку отдадут доброму и заботливому человеку, живущему в Бишкеке. Привезет животное человек, который в данный момент заботится о Ночке. Телефоны для потенциальных владельцев кошечки: 0(555)92-20-05 (WhatsApp) и 0(706)92-20-05.

Красотка для вас

Обратите внимание на эту статную красавицу! Фонд "Добрые руки" и VB.KG хотят, чтобы она попала к хорошим людям. Собачка молодая. Ей всего-то около года. Животное получило все необходимые прививки, и было стерилизовано. По характеру собачка очень активная, хорошая охранница. Если она вам понравилась, набирайте: 0(709)78-45-37.

И еще одна прелестница

А вот и еще одна красивая пушистая девчонка. И ей также нужны любовь и забота. Этой молодой собачке примерно год. Со здоровьем у нее также все в порядке: привита, стерилизована. Перед вами очень активное создание, хорошая охранница. Захотите познакомиться с ней ближе, обращайтесь по номеру: 0(709)78-45-37.

Голубоглазая Феона

Перед вами Феона. У малышки окрас, характерный для ее сиамских собратьев. Феоне сейчас пять месяцев. Это нежная, ласковая кошечка, воспитанная – ходит в лоточек. Телефон для справок: 0(772)21-29-60.

Рыжее солнышко

Внимание! Очень срочно ищем дом для молодого кобелька! Песик абсолютно социализирован. Добрый, послушный. Хорошо охраняет территорию. Люди, которые в данный момент за ним присматривают, очень волнуются за его дальнейшую судьбу, поскольку в городе сейчас проводится отстрел бездомных животных. Если вы захотите подарить рыжему псу новую жизнь, звоните по следующему телефону: 0(551)87-77-59.

Трехцветная Розочка

Ну, а это Роза. Да, да, ее так зовут. Нашей трехцветной Розочке десять месяцев. Кошечка здоровая и стерилизованная. Хотите, чтобы она навсегда переехала к вам? Тогда не мешкайте, следующий телефон для вас: 0(772)21-29-60 (Наталья).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в следующих пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/397246
Теги:
благотворительность, волонтерство, Бишкек, животные
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