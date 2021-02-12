Погода
$ 84.23 - 84.60
€ 101.27 - 102.52

Экологи бьют тревогу. Закон о защите зеленых насаждений так и не принят

130  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане собирают подписи в поддержку законопроекта "О защите зеленых насаждений". Законопроект был разработан и внесен в парламент почти два года назад - в марте 2019 года. С тех пор документ проходил различные согласования, но так и не был принят.

Общественный фонд "Инициатива Арча" обращается к гражданам с просьбой поддержать петицию, собрать как можно больше подписей в поддержку законопроекта, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам.

"Наши города и села теряют зеленую защиту! Мы с болью в сердце видим как уничтожаются вековые деревья, посаженные прошлыми поколениями, при этом наше поколение не оставляет после себя зеленые и тенистые уголки.

Мы обеспокоены тем, что индустриализация проходит в интересах узкого круга лиц, что приводит к вырубке одних районов, а озеленение идет в совершенно других "элитных" территориях, что усугубляет ситуацию с социально-экологическим неравенством", - говорится в тексте петиции.

Экологи обеспокоены тем, что градостроительные проекты идут вразрез с интересами жителей и не предусматривают механизм гражданского участия, учета всех мнений и поиске взаимо удовлетворительных решений.

Подписать петицию можно по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397271
Теги:
закон, экология, Кыргызстан, вырубка деревьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  