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Садыр Жапаров поздравил Председателя Китая Си Цзиньпина с Праздником весны

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- Екатерина Улитина
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Президент Садыр Жапаров, 12 февраля, поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником весны.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень стратегического партнерства и активного сотрудничества в многосторонних отношениях между Кыргызстаном и Китаем.

В прошлом году мир столкнулся с глобальным вызовом в виде пандемии коронавирусной инфекции. Под Вашим мудрым руководством, распространение болезни на территории Китая было успешно остановлено. Кроме того, Китай вносит неоценимый вклад в борьбу с распространением пандемии по всему миру, в том числе и в Кыргызской Республике.

Уверен, что наши страны совместными усилиями успешно преодолеют все негативные последствия COVID-19.

В свою очередь, отмечаю готовность кыргызской стороны приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах на основе добрососедства, дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и успехов в его ответственный государственной деятельности, а дружественному китайскому народу - мира и развития.


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URL: https://www.vb.kg/397281
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан
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