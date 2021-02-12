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Совет улемов пожаловался на ДУМК. Финпол проводит проверку

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- Екатерина Улитина
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Финансовая полиция начала проверку Духовного управления мусульман после поступившего заявления от Совета улемов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"В Финансовую полицию Кыргызской Республики в декабре 2020 года поступило заявление от Совета улемов, о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Финпола.

В настоящее время ведется следствие, проводится аудит и налоговая проверка по деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Напомним, на этой неделе ГКНБ задержала главного бухгалтера ДУМК и муфтия Максатбаека ажы Токтомушева, который за несколько часов до задержания сложил с себя полномочия. Оба проходят по делу о финансовых нарушениях в Духовном управлении мусульман.


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URL: https://www.vb.kg/397298
Теги:
уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, ДУМК, Кыргызстан, Максатбек ажы Токтомушев
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