Финпол выявил коррупционную схему при сдаче торговых мест в ТЦ "Караван"

Финансовой полицией выявлена коррупционная схема со стороны ответственных лиц ГП "Мулк". В результате работы этой схемы государственный бюджет недосчитался более 367 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

"В рамках досудебного производства стало известно, что ответственные руководящие лица ГП "Мулк" злоупотребляя своим положением в период с 2017 года по настоящее время в нарушении Постановления Правительства КР за №507 не проводили электронный аукцион когда как, заключение договора аренды государственного имущества осуществляется строго по результатам проведенного электронного аукциона, а также не составляли договора аренды. При этом указанные лица сдавали в аренду торговые площади ТЦ "Караван" по заниженной стоимости "своим людям", которые в последующем пересдавали в субаренду третьим лицам уже по значительно большей стоимости", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с бездействием ГП "Мулк" на протяжении длительного времени страдают простые арендаторы-предприниматели, которые в конечном итоге вынуждены идти на крайние меры.

Ведомство отмечает, что стоимость за 1 кв. метр в аналогичных торговых центрах г. Бишкек варьируется от 70 до 200 долларов США, когда как, стоимость 1 кв. метра в ТЦ "Караван" от 7 до 20 долларов США. "Вместе с этим, согласно заключению аудитора самая минимальная стоимость аренды за 1 кв. метр в аналогичных ТЦ столицы составляет 50 долларов США. Кроме того по результатам проведенного аудита установлены другие финансовые нарушения, как начисление заработной платы "мертвым душам", государственные закупки без проведения соответствующих тендеров и другое", - отмечают в Финполе.

В настоящее время в ГСБЭП обратились арендаторы ТЦ "Караван", в отношении руководства ГП "Мулк".