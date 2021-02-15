В 2020 году реальные доходы населения снизились на 5%

За 9 месяцев 2020 года реальные доходы населения снизились на 5%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет на основе проведенного анализа.

Номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в январе-сентябре 2020 года составили 330,6 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 0,3 процента. При этом, основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69,4 процента.

Объем реальных денежных доходов населения, исчисляемых с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2020 года составил 313,0 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 5 процентов.