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В 2020 году реальные доходы населения снизились на 5%

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- Екатерина Улитина
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За 9 месяцев 2020 года реальные доходы населения снизились на 5%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет на основе проведенного анализа.

Номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в январе-сентябре 2020 года составили 330,6 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 0,3 процента. При этом, основным источником денежных доходов населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69,4 процента.

Объем реальных денежных доходов населения, исчисляемых с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2020 года составил 313,0 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 5 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/397376
Теги:
Нацстатком, статистика, Кыргызстан, экономика
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