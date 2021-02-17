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Отец Наримана Тюлеева: Роешь кому-то яму – сам в нее угодишь

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- ВБ
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29 июля 2013 года Ленинский суд г.Бишкек приговорил к 11 годам лишения свободы экс-мэра столицы Наримана Тюлеева. В декабре 2014 года Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции в силе. После чего защита обвиняемого обжаловала решение судов в высшей инстанции. Было конфисковано не только его имущество, но и имущество его родственников, причем приобретенное задолго до его работы на посту градоначальника.

Споры по поводу этого дела не утихали практически девять лет, когда и адвокаты Наримана Тюлеева, и независимые юристы, знакомые с материалами дела, говорили о неправомерных действиях как следствия, так позже и судов, а конфискацию имущества называли рейдерством.

В 2012-14 гг. многие известные правозащитники, политики и эксперты выступали на стороне бывшего мэра. Например, правозащитница Чолпон Джакупова назвала приговор "нонсенсом и маразмом". "Очень смешная ситуация, когда приговор выносят одному, а имущество отбирают у другого", – приводил в то время ее слова сайт kginform.com.

А Омурбек Текебаев, позиционирующийся как один из самых сильных юристов страны, еще тогда уточнял, что по законодательству Кыргызстана приговоренный к конфискации может лишиться только того имущества, которое добыто в результате преступления, по которому его и привлекают к ответственности.

Тогда же бывший спикер Кубанычбек Исабеков в газете "Ачык саясат" говорил: "Обвинения в адрес этого джигита воспринимаю как политические гонения. Нариман Тюлеев сделал многое для города Бишкека. Один из лучших кыргызов, который разбирается в хозяйстве, в экономике. Никто вечно не удержится во власти. Этого человека оправдают, если придет новая власть."

Инаугурация нового президента Кыргызстана состоялась 28 января, а уже 9 февраля Верховный суд отменил предыдущие решения районных и городских судов. Дело Наримана Тюлеева будет пересмотрено.

Еще в те годы отец Наримана Тюлеева – Ташполот Тюлеев, говорил, что обвинители не сумели аргументировать обвинения.

"Нам пришлось отправиться в Китай, чтобы получить официальные документы, подтверждающие невиновность. В ходе следствия и в первых заседаниях суда было ясно, что Нариман Тюлеев невиновен. К примеру, тестем следователя из ГКНБ является активист из Ат-Баши - Калыбек Арабаев. Этот человек сказал нашему знакомому: "Мой зять сказал, что Тюлеев невиновен, что в ходе следствия не удалось найти доказательства". Уже тогда народ говорил, что прокуратура не может представить доказательства вины Тюлеева", - сказал он своем последнем интервью.

Одним из самых неправомерных моментов всего этого дела стала конфискация имущества у родственников, которые не имели никакого отношения к уголовному делу и не были осуждены. Между тем статья 42 Уголовного кодекса КР гласит, что конфискация имущества является дополнительной мерой наказания, и эта дополнительная мера наказания, как и основная, может применяться только в отношении осужденного и ни к кому другому. А в статье 52 УК КР, которая регламентирует вопрос конфискации имущества, также однозначно говорится, что конфискации может подлежать только имущество осужденного. Все законные собственники (26 объектов недвижимого и 19 движимого) имущества, описанного в приговоре и подлежащего конфискации, не являются осужденными.

В своем последнем интервью газете "De-facto" Ташполот Тюлеев назвал произошедшее "верхом беспредела".

"Я заслуженный строитель. Строил объекты, перечислял налоги в казну Кыргызстана, добился успеха своим трудом, был далек от политики. Жил во времена Союза, при Акаеве и Бакиеве. Но никогда не сталкивался с таким беспределом. В отличие от других, мы не занимались "прихватизацией" бизнес-объектов, мы не приватизировали рынки, производственные объекты. Перед строительством торгового центра "Караван" я выкупил дома, прежде чем сносить их. Все было осуществлено в рамках закона. Другие бизнес-объекты и здания строили за счет полученной прибыли. В отличие от других, Нариман занялся бизнесом не тогда, когда пришел во власть. Он встал на ноги до прихода во власть. Решение суда противоречит статьям уголовно-процессуального кодекса. В очередной раз становится понятно, что мы имеем дело с политическим заказом", - говорил он.

И действительно уже тогда вследствие многочисленных нарушений многие воспринимали дела Тюлеева как политический заказ.

"У меня сложились давние "братские" отношения с президентом Атамбаевым. Этот человек хорошо меня знает. Я всегда поддерживал Алмаза, помогал. Наверное, он не забудет мою помощь. Для меня непонятна позиция Алмаза, он проявляет безразличие и не стремится к справедливости. Ему бы следовало призвать решить вопрос в рамках закона. Заинтересованные стороны прикрываются борьбой с коррупцией и "вместе с шапкой снимают голову". Оказывается давление на судей. Им не следует забывать, что за каждые незаконные деяния рано или поздно придется ответить", - рассказал газете Ташполот Тюлеев в июле 2013 года.

А в декабре того же года он скончался, до последнего веря в невиность сына. В своем последнем интервью он сказал: "Кыргызы говорят: "Роешь кому-то яму - следи, чтобы она была неглубокой. Сам потом в нее угодишь"". Видно, его слова оказались пророческими.


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URL: https://www.vb.kg/397465
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, суд, Кыргызстан, конфискация имущества, семья
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