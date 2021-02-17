Лидеры объединения "Народный парламент" полностью оправданы Верховным судом

Верховный суд КР оправдал лидеров объединения "Народный парламент" по всем предъявленным обвинениям. Судебное заседание состоялось сегодня, 17 февраля.

Дело в отношении Бекболота Талгарбекова, Торобая Колубаева и Марата Султанова рассматривалось по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее они были осуждены в насильственном захвате власти и возбуждении национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

В феврале 2019 года решением Верховного суда экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, находящийся в заключении, был оправдан по обвинению только в насильственном захвате власти.

"Сегодня же все фигуранты дела оправданы по двум предъявленным статьям", - сообщили близкие Талгарбекова.

Напомним, 12 мая 2016 года лидеры объединения "Народный парламент" Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев, Марат Султанов и Тойгонбек Калматов были задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в приготовлении к захвату власти. До этого члены "Народного парламента" проводили форум в Бишкеке, где потребовали отставки президента Алмазбека Атамбаева, иначе они обещали провести масштабные митинги.

В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека вынес приговоры в отношении них. Талгарбеков и Колубаев были осуждены на 14 лет заключения в колонии, Султанов приговорен к 10 годам лишения свободы, Калматов получил 5 лет условно.