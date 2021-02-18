Ташиев прибыл в Баткен и заявил, что планируются аресты крупных чиновников

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев проводит встречу с жителями Баткенской области. Сегодня, 18 февраля, он вернулся с лечения из Германии и сразу направился в область.

В аэропорту Баткена Ташиева встретил недавно назначенный полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев. Также главу ГКНБ у здания аэропорта ожидали местные жители с плакатами в руках. Они требуют решить приграничные вопросы и встречи с президентом Садыром Жапаровым.

Глава спецслужб из аэропорта направился в Ак-Сайский сельский округ. Здесь он намерен обсудить актуальные проблемы с населением.

"С завтрашнего дня ожидается арест крупных чиновников. Никто не будет богатеть на госслужбе. Коррупции не будет", - заявил в ходе встречи с жителями приграничных сел Камчыбек Ташиев, передают местные СМИ.

Он призвал граждан проявлять бдительность и помогать государству в борьбе с коррупционерами.

Напомним, Камчыбек Ташиев улетел из Кыргызстана 6 февраля в Германию. Ему провели операцию на сердце. В то же время в Бишкеке прошли митинги у здания Дома правительства, граждане требовали решить проблемы на границе в Баткенской области.