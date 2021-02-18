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"Инвестиций в КР сейчас можно ждать только со стороны китайского бизнеса"

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- Азиз Осмонов
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На сегодняшний день инвестиций мы можем ждать только со стороны китайского бизнеса. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Об этом на онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир", сообщил доктор политических наук Азамат Темиркулов.

Он отметил, что с точки зрения экономики это хорошо, инвестиции – это толчок в развитии экономики, это новые рабочие места и т.д.

- Тем не менее, мы не должны забывать, что за этими экономическими агентами стоит правительство Китая, и его экономическое влияние может быть связанно в дальнейшем с геополитическим влиянием КНР на нашу республику и другие страны региона, - подчеркнул эксперт.

По его словам, учитывая импортозависимость Кыргызстана в вопросах поставки продуктов питания, первостепенной задачей правительства страны должно стать не привлечение инвестиций, а продовольственная безопасность.

- Если коронакризис будет продолжаться, то рисковать и надеяться на то, что нас как-то пронесёт, нельзя. Относиться к продовольственной безопасности несерьёзно – очень опрометчиво. На мой взгляд, нам нужно в больших городах создавать муниципальные фирмы, по выращиванию, например, грибов, или разведению кроликов и цыплят, чтобы как-то обезопасить социально уязвимые слои населения, подстраховать пенсионеров, безработных и т.д., - добавил Азамат Темиркулов.


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URL: https://www.vb.kg/397520
Теги:
бизнес, инвестиции, Китай, Кыргызстан
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