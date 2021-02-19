Юрист объяснил, можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов

В рубрике "Юридический ликбез" известный юрист Жибек Кенжебекова разъяснила порядок лишения родительских прав за неуплату алиментов.

Ранее к ней обратилась гражданка КР с вопросом:

"У меня есть судебный приказ о взыскании алиментов с августа 2020 года. Бывший муж уехал в другой город, алименты не выплачивает. Судебный исполнитель ничего не делает. Можно ли за это лишить его родительских прав?"

- Можно обратиться в суд по своему месту жительства о лишении родительских прав на основании злостного уклонения от уплаты алиментов, - пояснила юрист.

Как определить злостность?