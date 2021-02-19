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Юрист объяснил, можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов

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- Виктория Гунгер
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В рубрике "Юридический ликбез" известный юрист Жибек Кенжебекова разъяснила порядок лишения родительских прав за неуплату алиментов.

Ранее к ней обратилась гражданка КР с вопросом:

"У меня есть судебный приказ о взыскании алиментов с августа 2020 года. Бывший муж уехал в другой город, алименты не выплачивает. Судебный исполнитель ничего не делает. Можно ли за это лишить его родительских прав?"

- Можно обратиться в суд по своему месту жительства о лишении родительских прав на основании злостного уклонения от уплаты алиментов, - пояснила юрист.

Как определить злостность?

  1. если не оплачивает более трех месяцев подряд при обязанности уплачивать алименты ежемесячно;
  2. если не оплачивает более трех месяцев суммарно в течение одного года при обязанности уплачивать алименты ежемесячно;
  3. если не оплачивает более трех раз при обязанности уплачивать алименты периодически на основании соглашения;
  4. умышленное неисполнение или исполнение не в полном объеме алиментного соглашения или судебного акта по уплате алиментов, в том числе неинформирование судебного исполнителя о перемене работы, учебы, места получения доходов, сокрытия или предоставления ложных сведений о своих доходах и имуществе, месте жительства и работы независимо от привлечения к ответственности за проступок.


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URL: https://www.vb.kg/397573
Теги:
дети, суд, Юридическая практика, Кыргызстан, деньги
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