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Сотни млн для муфтията. Журналистам попались списки процентных счетов

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- Азиз Осмонов
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В мои руки попали некоторые детали финансовых операций ДУМК (Муфтият). Если верить слитым данным, муфтиятом раскручивались не одни или десяти миллионов, а сотни миллионов сомов. Чьи средства? Это, видимо, аккумулированные средства паломников. На какие цели они использовались? Чтобы получать финансовые выгоды от процентных начислений банком. Данные на фотографиях – только малая часть депозитных операций муфтията. Об этом в соцсетях написал журналист Сейитбек Ажиканов.

Он отметил, что в связи с несостоявшимся паломничеством в 2020 году из-за пандемии, а также экономическими затруднениями, некоторые паломники требовали вернуть их средства обратно (оставив определенную часть для брони мест). Но, по информации из открытых источников, муфтият запустил волокиту, не желая возвращать их.

- В то же время муфтиятом раскручивались сотни миллионов сомов, приобретенные финансовые выгоды от процентов...

Муфтият и некоторые его сторонники пытаются ввести общественность в заблуждение, заявляя, что депозитные операции были вынужденным решением, чтобы закрыть потребность на зарплатный фонд на 2020 год (30 млн). Но, я считаю, это совсем неверная трактовка. Муфтият такие депозитные операции проводил еще намного раньше – в 2019 году, возможно, и в другие прежние годы. Тем самым, получали по сотни тысяч ежемесячных финансовых выгод от процентных начислений. Также, немаловажный момент – многим лояльным к муфтияту лицам: бизнес-партнерам, друзьям, родственникам и т.п. раздавали многомиллионные средства в качестве "матпомощи". Насколько это законно? Насколько это соответствует требованиям Шариата? Чьи счета на фотографиях, окончившие цифрами ...001, ...002, ...003, ...004? Я, как журналист, жду внятного ответа от муфтията и соответствующих органов. И призываю журналистское сообщество со всех сторон расследовать незаконные схемы в ДУМК. Это мы должны делать для того, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в верхушке ДУМК и вернуть былую веру мусульманской уммы в своих правителей, - подчеркнул Ажиканов.

Журналист пояснил, что сначала не хотел никому показывать эти данные и хотел проводить расследование в одиночку.

- Но, осознавая, что это общественно важный вопрос, пришел к выводу, раз это общественно значимые документы, я не должен их скрывать. Решил, чтобы все небезразличные граждане (журналисты, активисты, органы и т.д.) занимались раскрытием коррупционной схемы в муфтияте. Эти (и еще несколько других) данные ко мне попали совершенно случайно (и конкретных источников я не знаю, даже не могу предполагать. Незнакомый мальчишка забегал в кабинет, оставил со словом "вам передали" и исчез. Номера счетов на фотографиях я специально закрыл. У меня еще есть одно "дело" в отношении муфтията, и его я тоже приобщу. Я никакие стороны не занимаю, моя работа сугубо журналистская, и только, - добавил Сейитбек Ажиканов.


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URL: https://www.vb.kg/397574
Теги:
коррупция, Кыргызстан, деньги, муфтият
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