В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, скончались два человека

В Кыргызстане на 20 февраля зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 22

Ош - 1

Чуйская область – 18

Ошская область - 8

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

За весь период пандемии заразились - 85 831 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:

Бишкек – 40

Ош – 0

Чуйская область – 33

Ошская область – 11

Таласская область – 3

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели - 82 690 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3110.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Иссык-Кульская область – 1.

За весь период от коронавируса скончались 1452 человека.