В Кыргызстане 59 новых случаев COVID-19, скончались два человека

В Кыргызстане на 20 февраля зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 22
Ош - 1
Чуйская область – 18
Ошская область - 8
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
За весь период пандемии заразились - 85 831 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:
Бишкек – 40
Ош – 0
Чуйская область – 33
Ошская область – 11
Таласская область – 3
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели - 82 690 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3110.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Иссык-Кульская область – 1.
За весь период от коронавируса скончались 1452 человека.