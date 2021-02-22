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В Бишкеке проходит молодежный форум-лагерь "Единство в многообразии"

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- Бакыт Басарбек
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С 20 по 25 февраля 2021 года Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики в партнерстве с неправительственной организацией "Центр религиоведческих исследований Кыргызстана" проводит молодежный форум-лагерь "Единство в многообразии", где примут участие молодые ребята в возрасте от 18 до 25 лет из 7 областей страны, представляющие разные религиозные и иные убеждения.

Основная цель данного мероприятия – сформировать знания и навыки молодежи, необходимые для построения межрелигиозного диалога.

В рамках программы планируются ознакомительные экскурсии религиозных объектов таких как Центральная мечеть им. Имам Сарахсий, Свято-Воскресенского кафедрального собора и Римско-католического прихода Святого Архангела Михаила. Дальше, запланировано проведение сессионных занятий с участием экспертов на темы религиозного многообразия в Кыргызстане, государственной политике в религиозной сфере и медийно-информационной, цифровой грамотности.


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URL: https://www.vb.kg/397611
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ислам, православие, религия, Кыргызстан
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