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На выборы местных кенешей потратят 425,2 млн сомов. Куда пойдут деньги

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- Оксана Гут
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На выборы местных кенешей из бюджета Кыргызстана потратят 425 млн 243 тысячи 531 сом. Смета расходов подготовлена ЦИК КР.

Средства будут потрачены на подготовку и проведение:

  1. очередные выборы в 418 айылных кенеша, включая выборы в 386 кенешей, полномочия которых завершались в декабре 2020 года (370 айыльных кенеша и 16 городов);
  2. выборы в 32 кенеша, полномочия которых завершаются в мае 2021 года (26 айыльных кенешей и 6 городов);
  3. ранее приостановленные 30 айыльных кенеша, из которых 25 айыльных кенеша и 5 городских кенешей;
  4. расходы, связанные с выборами глав исполнительных органов местного самоуправления.

По данным ЦИК, в смету включены суммы вознаграждений членам участковых избирательных комиссий: в 53 ТИК - 638 человек, в 2276 УИК - 28498 человек, оплата которых в период подготовки и проведения выборов составляет 2,0-3,0 тысячи сомов в месяц (в одной избирательной комиссии, как правило, работает 11-13 членов комиссий), для операторов автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 2222 человека, а также суточные 4636 человек сотрудников МВД, привлекаемых для обеспечения безопасности и порядка в день предшествующий дню выборов, а также в день выборов.

Смета содержит расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов, включает расходы на служебные поездки и обучающие мероприятия членов избирательных комиссий и операторов оборудования, услуги связи, приобретение предметов и материалов, транспортные расходы по доставке оборудования и материалов, транспортные услуги по перевозке внутри регионов от территориальных избирательных комиссий до участковых избирательных комиссий и обратно необходимого для проведения выборов оборудования (оборудование по биометрической идентификации избирателей, комплекты компьютерной техники, автоматические считывающие устройства для приема и обработки бюллетеней) и материалов (бюллетени, информационные материалы, в том числе баннеры, канцелярские принадлежности, средства санитарно-эпидемиологической безопасности и здоровья избирателей и членов избирательных комиссий и пр.).

Напомним, 11 апреля 2021 года пройдут выборы депутатов 448 местных кенешей Кыргызской Республики, из которых 420 айыльных кенеша и 28 городов.


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URL: https://www.vb.kg/397628
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, бюджет, выборы, партии, Кыргызстан, деньги
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