На выборы местных кенешей потратят 425,2 млн сомов. Куда пойдут деньги

На выборы местных кенешей из бюджета Кыргызстана потратят 425 млн 243 тысячи 531 сом. Смета расходов подготовлена ЦИК КР.

Средства будут потрачены на подготовку и проведение:

очередные выборы в 418 айылных кенеша, включая выборы в 386 кенешей, полномочия которых завершались в декабре 2020 года (370 айыльных кенеша и 16 городов); выборы в 32 кенеша, полномочия которых завершаются в мае 2021 года (26 айыльных кенешей и 6 городов); ранее приостановленные 30 айыльных кенеша, из которых 25 айыльных кенеша и 5 городских кенешей; расходы, связанные с выборами глав исполнительных органов местного самоуправления.

По данным ЦИК, в смету включены суммы вознаграждений членам участковых избирательных комиссий: в 53 ТИК - 638 человек, в 2276 УИК - 28498 человек, оплата которых в период подготовки и проведения выборов составляет 2,0-3,0 тысячи сомов в месяц (в одной избирательной комиссии, как правило, работает 11-13 членов комиссий), для операторов автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 2222 человека, а также суточные 4636 человек сотрудников МВД, привлекаемых для обеспечения безопасности и порядка в день предшествующий дню выборов, а также в день выборов.

Смета содержит расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов, включает расходы на служебные поездки и обучающие мероприятия членов избирательных комиссий и операторов оборудования, услуги связи, приобретение предметов и материалов, транспортные расходы по доставке оборудования и материалов, транспортные услуги по перевозке внутри регионов от территориальных избирательных комиссий до участковых избирательных комиссий и обратно необходимого для проведения выборов оборудования (оборудование по биометрической идентификации избирателей, комплекты компьютерной техники, автоматические считывающие устройства для приема и обработки бюллетеней) и материалов (бюллетени, информационные материалы, в том числе баннеры, канцелярские принадлежности, средства санитарно-эпидемиологической безопасности и здоровья избирателей и членов избирательных комиссий и пр.).

Напомним, 11 апреля 2021 года пройдут выборы депутатов 448 местных кенешей Кыргызской Республики, из которых 420 айыльных кенеша и 28 городов.