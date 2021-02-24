Фонд "Добрые руки" снова просит граждан обратить внимание на их питомцев

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление.

Дом для Бемби

Молодая, красивая, очень добрая – и это все наша Бемби. Собачке сейчас полтора года. Она здорова, привита и стерилизована. И такому животному с отличным характером, любящему детей, прекрасно ладящему с другими собаками и при всем при этом еще и умеющему охранять территорию, нужен дом. Но отдадут Бемби лишь надежному человеку в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплой будки. Будущему хозяину собачку привезут волонтеры. Заинтересовались? Тогда звоните: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Найда - дворняга с золотым характером

А это Найда - замечательная мама пяти очаровательных малышей. В заботливые руки зоозащитников она попала в крайне истощенном состоянии. Из семи щенков, которые у нее были, двое, увы, не выжили. Забирали-то их с улицы в самые холода. Прошло время, Найда набрала вес. Характер у собаки оказался просто золотым. Это очень ласковое и благодарное создание. А еще она любит разговаривать. Ветврачи сказали, что Найде около двух лет. Через неделю ей предстоит стерилизация и вакцинация. А пока мы начинаем искать ей новых ответственных хозяев. Пусть вас не смущает ее внешность обыкновенной дворняги. Если вы подружитесь, Найда очень долго будет радовать вас, любить и охранять. Отдадим собачку в дом с огороженной территорией и наличием теплой будки, при условии, что вы не посадите ее на цепь! Привезем животное сами. Телефоны: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Особенная

Ну, а это один из малышей Найды. Взгляните, какая замечательная малышка! Сейчас этой крохе два месяца. Она особенная: у животного нет глазика (врожденная патология). Однако это нисколько ему не мешает. Малышка самая боевая и веселая из всех щенков. Мы очень надеемся, что у этой шустрой девочки появится дом и любящий хозяин, которому она станет настоящим другом, отплатит своей преданностью. Щенок здоров, был обработан от паразитов, и получил сыворотку. Когда этой крошке исполнится семь месяцев, фонд гарантирует стерилизовать ее за свой счет. Отдаем щенка в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплой будки. Привезут вам животное волонтеры. Набирайте: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Дана для вас

Собачку, которую вы видите на фото, зовут Дана. Полтора года своей жизни она провела на улице. Чудом можно объяснить то, что она не попала под отстрел или под колеса машин. Последние шесть месяцев Дана находится на передержке, но ведь ей нужен настоящий дом. Собачка здоровая, привитая и уже стерилизованная. По характеру животное очень жизнерадостное, игривое, ориентированное на человека. Поначалу она немного стеснительна, но это быстро проходит. К тому же Дана хорошая охранница. Если вы живете в своем доме с огороженной территорией, у вас есть теплая будка, и вам нужна ласковая и невероятно благодарная подруга, тогда Дана как раз для вас. Волонтеры фонда привезут собаку будущему хозяину сами. Телефоны для справок: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Смешная девчонка Фрося

Ну, а эту смешную девчонку с большущими ушами зовут Фрося и она очень ждет звонка от будущих хозяев. Фрося – девочка с отличным характером, активная, боевая, игривая и в то же время ласковая. Собачка прекрасно ладит с собратьями и даже кошками. В свои четыре месяца умеет охранять. Обладает звонким голосом. Щенок здоровый, обработанный от паразитов, привитый. Имеет ветеринарный паспорт. В семь месяцев Фросю нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд "Добрые руки" берет на себя. Отдают собачку в дом с хорошо огороженной территорией и наличием для нее теплого помещения. Будущему хозяину Фросю привезут прямо домой. Обращайтесь по номерам: 0(550)03-11-30, 0(708)52-78-18.

Ждет звонка и надеется

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут человека, который сможет стать хорошим хозяином для вот такой собачки. Животному в настоящий момент примерно 7-8 месяцев. Это очень добрая, игривая собака. Любит детей, умеет охранять двор от чужих. Здоровая, привитая от инфекционных заболеваний, уже стерилизованная (гулять и рожать щенков не будет). Звоните, и ее привезут по указанному вами адресу. Телефон для потенциальных владельцев: 0(709)78-45-37.

Заберите Мурзика с улицы!

Единственный на сегодня представитель семейства кошачьих – Мурзик. Полосатому котейке сейчас около 6-7 месяцев. Он остался на улице совсем один. Если вы добрый человек, готовы взять на себя ответственность за его жизнь, подарить новый дом, поделиться своей любовью и заботой, тогда следующий телефон для вас. Мурзика могут даже привести прямо к вам домой. Подробности по номерам: 0(555)92-20-05 (WhatsApp), 0(706)92-20-05.

Кому нужна охранница?

Обратите внимание и на эту собачку. Перед вами хорошая охранница. Лает исключительно по делу. Здоровая. Стерилизованная. Гулять и рожать щенков не будет. Понравилась? Мы вам ее привезем. Звоните: 0(700)89-87-50.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в следующих пятничных номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".